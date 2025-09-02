Syn Małgorzaty Tomaszewskiej w poniedziałek 1 września rozpoczął naukę w drugiej klasie. Prezenterka nie ukrywała, że powrót do szkoły do najłatwiejszych nie należał. - Chciałby, żeby wakacje jeszcze trwały, to był dla nas super czas i odkryliśmy sporo zabaw jak np. podchody w parku czy leśne bingo - zdradziła w ostatniej rozmowie z Plotkiem. Postanowiliśmy ponownie skontaktować się z Tomaszewską, by wypytać m.in. o plan zajęć Enza. Prezenterka bardzo pozytywnie się zaskoczyła.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomaszewska i Krzan wylądowały w TVN. Wiemy, czy jest między nimi rywalizacja

Małgorzata Tomaszewska o powrocie syna do szkoły. Wspomniała o liczbie godzin lekcyjnych

Tomaszewska już na wstępie przyznała, że plan lekcji, który Enzo otrzymał na rozpoczęciu roku szkolnego, jest "bardzo rozsądny". "Spodziewałam się, że w drugiej klasie będzie znacznie więcej godzin lekcyjnych, ale liczba jest porównywalna z klasą pierwszą". Prezenterka zdradziła, że choć lekcji wcale nie jest tak dużo, to plecak do najlżejszych nie należy. "Książki mamy w tej chwili dwie - do edukacji polonistycznej i druga do edukacji matematycznej, plus zestaw 'wyprawka'. Dzieci mają w szkole swoją szafkę, więc jeśli nie chcemy niczego powtórzyć, bądź nie ma zadanej pracy domowej, to syn nie musi dźwigać do domu wszystkich książek i zeszytów. Większość zostaje w szkole. Na skompletowanie zeszytów mamy czas do końca tygodnia. Dopiero wczoraj dostaliśmy pełną listę" - mówiła.

Małgorzata Tomaszewska pokazała, jak wystroiła się na rozpoczęcie roku szkolnego

1 września prezenterka wrzuciła na swój profil zdjęcie z wystrojonym synem. Tomaszewska założyła jeansy, koszulę w paski i eleganckie szpilki. W podobnej stylizacji w szkolne mury wchodził także Enzo. Chłopiec miał na sobie białą koszulę, jeansy i granatowy krawat. Zamiast eleganckich butów, postawił na luźne adidasy. "Powrót do szkoły" - pisała podekscytowana na swoim profilu. Pod zdjęciem zaroiło się od komentarzy. "Mały przystojniak! Pozdrawiam", "Piękni, energetyczni, szczęśliwi", "Gosiu, wyglądasz przepięknie", "Dobrej szkoły Enzo! Ślicznie wyglądacie" - pisały obserwatorki prezenterki. Zdjęcia z rozpoczęcia roku znajdziecie poniżej.