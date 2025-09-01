Karol i Marta Nawroccy zaszczycili obecnością podczas inauguracji roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie. Para prezydencka wygłosiła tam przemówienie oraz chętnie rozmawiała i robiła sobie zdjęcia z uczniami placówki. Na opublikowanych na oficjalnych profilach Kancelarii Prezydenckiej fotografiach można dostrzec, iż małżonkowie pozowali m.in. trzymając się za ręce. Zdaniem ekspertki ds. PR Żanety Kurczyńskiej - prezydent pokazał tym, że jest kimś więcej niż tylko politykiem. Wygląda też na to, że ma ciekawy pomysł na swój wizerunek.

Karol Nawrocki trzymał żonę za rękę. "Współczesne przywództwo to nie tylko gabinety i protokół"

- Protokół dyplomatyczny od lat promuje wizerunek powściągliwości i oficjalnego dystansu. Świetnym przykładem jest książę William i księżna Kate, którzy na oficjalnych uroczystościach niemal nigdy nie okazują sobie uczuć publicznie - skomentowała w rozmowie z Plotkiem ekspertka. Jak się okazuje, polski prezydent miał przy tym obrać zupełnie inny kierunek, który nie jest jednak błędny. - W czasach, gdy polityka przeniosła się do mediów społecznościowych, a obywatele oczekują od liderów autentyczności, takie zdjęcie z żoną, pełne ciepła i bliskości, jest świadomym sygnałem - oceniła Żaneta Kurczyńska.

To pokazanie, że głowa państwa jest nie tylko politykiem, ale i partnerem, człowiekiem z emocjami i relacjami, z którymi wyborcy mogą się utożsamić

- dodała znawczyni, wyliczając pozytywy całej sytuacji. - To złamanie klasycznych zasad etykiety, ale bardzo przemyślane - budujące obraz przywódcy nowoczesnego, bliższego ludziom, i podkreślające, że współczesne przywództwo to nie tylko gabinety i protokół, ale także naturalność i empatia - podsumowała ekspertka ds. PR.

Marta Nawrocka zachwyciła kreacją podczas inauguracji roku szkolnego. "Wygląda jak kobieta sukcesu"

Podczas wizyty pary prezydenckiej 1 września w szkole uwagę zwracała również kreacja pierwszej damy. O jej ocenę Plotek postanowił zapytać stylistkę Ewę Rubasińską-Ianiro. Znawczyni mody nie kryła, że stylizacja Marty Nawrockiej przypadła jej do gustu. "Pierwsza dama przyciąga wzrok nie tylko strojem, ale całą aurą, jaką tworzy wokół siebie i męża. (...) Strój spójny i przemyślany. Dopasowana marynarka, subtelnie podkreślona talia, harmonijne dodatki. Wygląda jak kobieta sukcesu, która wie, jak prowadzić wizerunkowo własną oficjalną i prywatną obecność w mediach" - skomentowała ekspertka.