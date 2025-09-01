31 sierpnia Łukasz Schreiber ogłosił, że wziął trzeci ślub. Jego wybranką jest Weronika, z którą zaczął publikować zdjęcia niedługo po rozstaniu z Marianną. Zakochani dodali kilka kadrów z tego wyjątkowego dnia. Była żona prawicowego polityka nie kryła rozgoryczenia, podkreślając, że ten rzekomo ma nie interesować się ich córką Patrycją. Przy okazji wbiła szpilkę nowej żonie posła, która postanowiła na to odpowiedzieć. Marianna Schreiber w rozmowie z Plotkiem odpowiedziała na komentarz nowej pani Schreiber.

Marianna Schreiber ostro skomentowała żonę byłego męża. Weronika się odgryzła

Krótko po tym, jak Marianna i Łukasz Schreiberowie się rozwiedli, polityk oświadczył się Weronice. Miało to miejsce w czerwcu. Już pod koniec sierpnia zakochani zdecydowali się na ślub, o czym hucznie informowali w mediach społecznościowych. "Łukaszowi bardzo łatwo przychodzi wstępować w związek małżeński, wszak jest to jego trzecia żona i zapewne nie ostatnia" - grzmiała Marianna w rozmowie z Plotkiem 31 sierpnia, podkreślając, że polityk rzekomo nie ma już kontaktu z córką.

Jak na jej słowa zareagowała świeżo upieczona żona Schreibera? Nie była zadowolona z jej wypowiedzi. "A cóż można sądzić o wpisie pełnym pomówień, zapewne nie ostatnim? Jedyne, co tutaj da się powiedzieć, z całego serca życzę skupienia się (w końcu) na swoim życiu. PS. Czasem milczenie jest złotem, a mowa srebrem" - przekazała Weronika Schreiber portalowi Pudelek.

Marianna Schreiber odpowiedziała żonie byłego męża. Nie brała jeńców

O komentarz na słowa Weroniki Schreiber poprosiliśmy Mariannę. "Nie mam potrzeby dawać korepetycji z semantyki pani Weronice III Schreiber, ale zastanawiam się, co w tym, co napisałam, było pomówieniem? To, że jest trzecią żoną mojego byłego męża? To, że Łukasz nie utrzymuje kontaktu ani z pierwszym, ani z drugim dzieckiem? Czy też to, że w swoim okręgu znany jest nie ze swojej ciężkiej pracy, ale ze swoich licznych miłostek. Przecież każda z tych rzeczy jest weryfikowalna" - przekazała nam celebrytka. "Faktycznie zgadzam się, że mowa jest srebrem a milczenie złotem, dlatego tym bardziej przypomnę, że ten, kto sieje wiatr, zbiera burzę" - podkreśliła Marianna.

Influencerka zaznaczyła również, że nowa żona polityka nie powinna interesować się nie swoimi sprawami. "Także moja rada: nie wkładaj nosa w nie swoje sprawy, zajmij się Łukaszem, a relacje Łukasza z córką pozostaw niezależnemu sądowi. Wszak czeka na niego tam sprawa dotycząca opieki, a właściwie jej braku" - wyjawiła.