Początek września jest równoznaczny z powrotem do szkoły. Para prezydencka pojawiła się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie, by zainaugurować rok szkolny. Karol i Marta Nawroccy przemówili, zwracając się zarówno do uczniów, jak i ich rodziców. My zwróciliśmy uwagę na ich stylizacje. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy ekspertkę - stylistkę Ewę Rubasińską-Ianiro.
Głowa państwa założyła granatowy garnitur. Pierwsza dama również zdecydowała się na garnitur. Marta Nawrocka założyła czarną, dwurzędową marynarkę i spodnie. Co o ich stylizacjach sądzi ekspertka? "Pierwsza dama przyciąga wzrok nie tylko strojem, ale całą aurą, jaką tworzy wokół siebie i męża. Perfekcyjny makijaż i fryzura - naturalne, a jednocześnie eleganckie, idealnie pasujące do wizerunku osoby publicznej" - zauważa stylistka. "Strój spójny i przemyślany. Dopasowana marynarka, subtelnie podkreślona talia, harmonijne dodatki. Wygląda jak kobieta sukcesu, która wie, jak prowadzić wizerunkowo własną oficjalną i prywatną obecność w mediach" - dodaje. Są jednak detale, które można by było dopracować. "Niuanse w dodatkach czy proporcjach stroju mogłyby być mniej banalne" - stwierdziła ekspertka, oceniając, że niektórzy mogą odebrać stylizację Nawrockiej jako przewidywalną.
"Cała stylizacja działa jak wizerunkowe wsparcie dla prezydenta, bo nie przytłacza, ale tylko wzmacnia jego wizerunek. Pokazuje klasę i profesjonalizm" - zaznacza stylistka. Jak wypadła głowa państwa? "Prezydent w tle prezentuje klasykę – marynarka i spodnie, eleganckie dodatki – solidnie, choć drobne niedociągnięcia zdradzają, że poranny pośpiech i obowiązki dają się we znaki. Jego rola w tej scenie jest raczej pobocznym uzupełnieniem, podczas gdy pierwsza dama prowadzi wizerunkowy show" - podkreśla Rubasińską-Ianiro.
Ekspertka od etykiety w rozmowie z portalem Pomponik wyjawiła, co sądzi o stylu pierwszej damy. Jak zaznaczyła - jej kreacje nie są perfekcyjne. Co powinna zmienić? "Przede wszystkim zmieniłabym strukturę materiałów. I to zdecydowanie. Mam na myśli sztywne materiały, w które otulona jest pierwsza dama. Te materiały powinny być miękkie, dlatego, że ona ma kształty kobiece, jest bardzo kobieca i jeżeli tylko będzie zakłócenie w doborze materiałów, to niestety nie wyeksponuje się jej piękna" - stwierdziła Kamińska-Radomska, dodając, że Nawrocka ma nieprawdopodobny potencjał, który jest niewykorzystany. "Nie wiem, kto w tej chwili jej doradza, bo być może już jest taka osoba, która doradza stylistycznie, ale w przypadku pierwszej damy musi to być w zgodzie z zasadami, jak i w zgodzie z urodą, z pięknem, z typem osobowości też" - skwitowała.
