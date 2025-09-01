Początek września jest równoznaczny z powrotem do szkoły. Para prezydencka pojawiła się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie, by zainaugurować rok szkolny. Karol i Marta Nawroccy przemówili, zwracając się zarówno do uczniów, jak i ich rodziców. My zwróciliśmy uwagę na ich stylizacje. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy ekspertkę - stylistkę Ewę Rubasińską-Ianiro.

Nawroccy przybyli do jednej ze szkół podstawowych. Stylistka oceniła to, co na siebie założyli

Głowa państwa założyła granatowy garnitur. Pierwsza dama również zdecydowała się na garnitur. Marta Nawrocka założyła czarną, dwurzędową marynarkę i spodnie. Co o ich stylizacjach sądzi ekspertka? "Pierwsza dama przyciąga wzrok nie tylko strojem, ale całą aurą, jaką tworzy wokół siebie i męża. Perfekcyjny makijaż i fryzura - naturalne, a jednocześnie eleganckie, idealnie pasujące do wizerunku osoby publicznej" - zauważa stylistka. "Strój spójny i przemyślany. Dopasowana marynarka, subtelnie podkreślona talia, harmonijne dodatki. Wygląda jak kobieta sukcesu, która wie, jak prowadzić wizerunkowo własną oficjalną i prywatną obecność w mediach" - dodaje. Są jednak detale, które można by było dopracować. "Niuanse w dodatkach czy proporcjach stroju mogłyby być mniej banalne" - stwierdziła ekspertka, oceniając, że niektórzy mogą odebrać stylizację Nawrockiej jako przewidywalną.

"Cała stylizacja działa jak wizerunkowe wsparcie dla prezydenta, bo nie przytłacza, ale tylko wzmacnia jego wizerunek. Pokazuje klasę i profesjonalizm" - zaznacza stylistka. Jak wypadła głowa państwa? "Prezydent w tle prezentuje klasykę – marynarka i spodnie, eleganckie dodatki – solidnie, choć drobne niedociągnięcia zdradzają, że poranny pośpiech i obowiązki dają się we znaki. Jego rola w tej scenie jest raczej pobocznym uzupełnieniem, podczas gdy pierwsza dama prowadzi wizerunkowy show" - podkreśla Rubasińską-Ianiro.

Irena Kamińska-Radomska o stylu Marty Nawrockiej

Ekspertka od etykiety w rozmowie z portalem Pomponik wyjawiła, co sądzi o stylu pierwszej damy. Jak zaznaczyła - jej kreacje nie są perfekcyjne. Co powinna zmienić? "Przede wszystkim zmieniłabym strukturę materiałów. I to zdecydowanie. Mam na myśli sztywne materiały, w które otulona jest pierwsza dama. Te materiały powinny być miękkie, dlatego, że ona ma kształty kobiece, jest bardzo kobieca i jeżeli tylko będzie zakłócenie w doborze materiałów, to niestety nie wyeksponuje się jej piękna" - stwierdziła Kamińska-Radomska, dodając, że Nawrocka ma nieprawdopodobny potencjał, który jest niewykorzystany. "Nie wiem, kto w tej chwili jej doradza, bo być może już jest taka osoba, która doradza stylistycznie, ale w przypadku pierwszej damy musi to być w zgodzie z zasadami, jak i w zgodzie z urodą, z pięknem, z typem osobowości też" - skwitowała.