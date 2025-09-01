Joanna Opozda i Magdalena Stępień mają za sobą trudne chwile. Aktorka rozstała się z Antonim Królikowskim i do dziś nie mają zbyt dobrych relacji. - Człowiek, który zdradził mnie w ciąży, mówi, że ja go terroryzuje. Człowiek, który zupełnie nie interesuje się swoim dzieckiem, mówi, że ja go terroryzuje. (...) Człowiek, który nagrywa na YouTube różne wywody na mój temat, mówi, że to ja go terroryzuje - komentowała rozżalona aktorka mediach społecznościowych. Magdalena Stępień również mocno przeżyła rozstanie z Jakubem Rzeźniczakiem. Jak widać, celebrytki znalazły wspólny język.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Opozda opowiadała o synu. Wspomniała wyjazd na Bali

Joanna Opozda i Magdalena Stępień imprezowały nocą. Spójrzcie na ich kreacje

Magdalena Stępień i Joanna Opozda pojawiły się wspólnie w jednym z popularnych lokali w Warszawie i od razu przykuły uwagę fotoreporterów. Celebrytki doskonale się bawiły w gronie przyjaciółek. Joanna Opozda i Magdalena Stępień wystroiły się na wieczorne wyjście. Aktorka postawiła na długą sukienkę w łososiowym kolorze. Jej koleżanka zdecydowała się natomiast na szarą kreację mini, do której dobrała wiązane sandałki na obcasie. Celebrytki zostały także dostrzeżone po wyjściu z lokalu. Wspólnie przemierzały ulice Warszawy. Na ich instagramowych profilach nie mogło zabraknąć relacji z zabawy. Wygląda na to, że celebrytki mają bardzo dobry kontakt. Po omawiane fotografie Joanny Opozdy i Magdaleny Stępień zapraszamy do naszej galerii zdjęć.

Galeria zdjęć - Joanna Opozda i Magdalena StępieńOtwórz galerię

Joanna Opozda zniknęła z internetu. Odpowiedziała na komentarz zmartwionej fanki. "Miałam parę spraw do ogarnięcia"

W ostatnim czasie Joanna Opozda nie była aktywna w mediach społecznościowych. Niektórzy internauci zmartwili się internetową nieobecnością aktorki. "Pani Asiu, dlaczego pani na tak długo zniknęła z Instagrama? Smutno było" - mogliśmy przeczytać na instagramowym profilu Joanny Opozdy. Aktorka postanowiła rozwiać wątpliwości i wyjaśniła, że ostatnio była bardzo zajęta. Znalazła także czas na relaks. "Miałam parę spraw do ogarnięcia. I czasami dobrze sobie odpocząć" - napisała w mediach społecznościowych.