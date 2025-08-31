Wielkie poruszenie w mediach wywołała informacja o ślubie Łukasza Schreibera. Prawicowy polityk trzeci raz zawarł związek małżeński - jego żoną została Weronika. Para pobrała się 29 sierpnia, ale o wydarzeniu poinformowała dwa dni później. Spojrzeliśmy na suknię panny młodej. O komentarz poprosiliśmy ekspertkę, stylistkę Ewę Rubasińską-Ianiro.

Łukasz Schreiber pochwalił się ślubnym zdjęciem. Suknię panny młodej oceniła ekspertka

Jak uważa Ewa Rubasińska-Ianiro, żona Schreibera, jeśli chodzi o suknię ślubną, inspirowała się zagranicznymi gwiazdami. - Tu mamy wszystko: suknię z Instagrama, dekolt z Instagrama, niemal jak u żony Bezosa, a całość inspirowana Kim Kardashian. Trendy są dziś proste: gorset i rękawki albo rękawiczki - podkreśla stylistka. Stwierdziła, że z zasady "po polsku" kreacja musi być szeroka. - Szeroko znaczy bogato, bo wtedy widać, że na tkaninie nie oszczędzano. Problem w tym, że zbyt obfity dół nawet przy klasycznej "bezie" potrafi przytłoczyć całość. Grunt, żeby zdjęcie wyglądało efektownie - zaznacza ekspertka.

Rubasińska-Ianiro sądzi, że nie ma tu nic oryginalnego. - Oryginalności tu jak na lekarstwo. Widzimy raczej podróbkę marzeń z Instagrama niż modową świeżość - powiedziała nam specjalistka. - Oby szczęście nowożeńców okazało się większe niż miłość do lajków i bezy z importu - podsumowała ostro stylistka.

Marianna Schreiber w gorzkich słowach o ślubie byłego męża

W rozmowie z Plotkiem Marianna Schreiber nie kryła rozczarowania byłym mężem. Chodziło o ich córkę. - Łukaszowi bardzo łatwo przychodzi wstępować w związek małżeński, wszak jest to jego trzecia żona i zapewne nie ostatnia. Szkoda tylko, że od kilku miesięcy nie znalazł godziny dla swojej córki - przekazała nam niezadowolona celebrytka. - Rozumiem, że obowiązki narzeczonego i pana młodego uniemożliwiały mu osobisty kontakt z Patrysią, ale mógłby przynajmniej dla zachowania ludzkiej przyzwoitości, chcąc zachować elementarne poczucie ojcowskiej godności, odebrać choć raz jeden z wielu telefonów swojej córki - dodała. Wyjawiła również, że córka nie dostała zaproszenia na ślub ojca.