Łukasz Schreiber rozstał się z Marianną Schreiber i niedługo później związał się z nową partnerką - Weroniką. Para co jakiś czas pokazuje wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych, chwaląc się relacją. 31 sierpnia polityk podzielił się radosną wieścią o ślubie, który odbył się dwa dni wcześniej. Co na to jego była żona? Marianna w rozmowie z Plotkiem nie kryła rozczarowania byłym mężem. Poszło przede wszystkim o ich córkę.

Marianna Schreiber nie wytrzymała. Z oburzeniem skomentowała zachowanie byłego męża

29 sierpnia Łukasz Schreiber wziął trzeci ślub. W rozmowie z Plotkiem jego była żona nie kryła oburzenia. Wspomniała o tym, że polityk nie znalazł czasu dla córki. - Łukaszowi bardzo łatwo przychodzi wstępować w związek małżeński, wszak jest to jego trzecia żona i zapewne nie ostatnia. Szkoda tylko, że od kilku miesięcy nie znalazł godziny dla swojej córki - przekazała nam oburzona celebrytka. - Rozumiem, że obowiązki narzeczonego - pana młodego uniemożliwiały mu osobisty kontakt z Patrysią, ale mógłby przynajmniej dla zachowania ludzkiej przyzwoitości, chcąc zachować elementarne poczucie ojcowskiej godności, odebrać choć raz jeden z wielu telefonów swojej córki - podkreśliła zniesmaczona Marianna. Wyjawiła nam również, że Łukasz Schreiber nie zaprosił córki na swój ślub.

Świeżo upieczonej Pani Schreiber numer trzy życzę, aby była ostatnim numerem

- podsumowała.

Marianna Schreiber już wcześniej wspominała, że był mąż rzekomo zaniedbuje córkę

Marianna Schreiber podkreślała w mediach, że to ona wychowuje Patrycję. - Mieszka ze mną i jest ze mną w każdej chwili. Oczywiście chodzi do szkoły i na zajęcia dodatkowe - to jasne. Wtedy ja mam czas na treningi (trenuję codziennie) i na pracę. Ale ja wychowuję córkę - mówiła w rozmowie z reporterką "Party". Celebrytka wielokrotnie podkreślała, że Łukasz Schreiber rzekomo nie garnie się do opieki nad córką. W lipcu jeden z internautów zadał jej pytanie: "Czy Pati ma kontakt z tatą?". Schreiber jasno postanowiła odpowiedzieć. "Niestety, już praktycznie nie" - odpisała na relacji na Instagramie.