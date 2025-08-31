Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska przebywają na wspólnych wakacjach na Mauritiusie, dzieląc się zdjęciami i nagraniami w mediach społecznościowych. Para, która zaręczyła się w 2024 roku po dwóch latach związku, wzbudziła podejrzenia internautów o zawarcie małżeństwa - wszystko przez jeden szczegół. Na opublikowanym wideo fani dostrzegli na ich palcach pierścionki przypominające obrączki. Z tego powodu postanowiliśmy skontaktować się z Pauliną Koziejowską. Jej odpowiedź nie pozostawia żadnych wątpliwości.

REKLAMA

Zobacz wideo Koziejowska o tym, jakim facetem jest Orłoś i co sądzą o podstawionym przez TVP aktorze

Paulina Koziejowska i Maciej Orłoś są już po ślubie? Odpowiedź dziennikarki mówi wszystko

Choć dotąd para nie informowała oficjalnie o ślubie, zaczęły pojawiać się spekulacje o "cichym" ślubie. Po zagadkowych treściach publikowanych przez obojga w mediach społecznościowych postanowiliśmy skontaktować się z Pauliną Koziejowską w sprawie możliwego ślubu. Wybranka Maciej Orłosia w końcu odpowiedziała. "Dzień dobry! Ale dlaczego cichy ;) pozdrawiamy ciepło z Mauritiusa" - odpisała Plotkowi. Młodej parze gratulujemy i życzymy szczęścia na nowej drodze życia!

Paulina Koziejewska ma ogromne wsparcie w Macieju Orłosiu

Paulina Koziejowska nie ukrywa w udzielanych przez nią wywiadach, że z Maciejem Orłosiem łączy ją wyjątkowa więź i że zawsze może na niego liczyć - również w trudnych momentach. W jednym z nich podkreśliła, że jej partner w pełni zaangażował się w opiekę nad nią po groźnym wypadku. - Dla Maćka moja noga była numerem jeden od pierwszego dnia. On się bardzo zdenerwował tym wypadkiem i codziennie był ze mną, nawet przekładał różne wyjazdy - powiedziała Koziejowska w rozmowie z "Super Expressem". Orłoś nie tylko towarzyszył ukochanej na co dzień, ale też wykonywał specjalistyczne czynności, których sama Koziejowska nie była w stanie wykonać. - Trzeba było robić zastrzyki z heparyny, a ja sama nie wbiję sobie igły, więc to było zadanie Maćka i codziennie, dzień w dzień ten zastrzyk robił - wspominała. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule: To zrobił Orłoś po wypadku ukochanej. Wyjawiła szczegóły.