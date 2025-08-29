Powrót na stronę główną
Wystarczyło, że tylko spojrzał na Wieniawę. Znany projektant ma jedno wielkie "ale"
Julia Wieniawa pojawiła się na jesiennej ramówce radia RMF FM. Robert Czerwik ocenił jej stylizację. Mimo pochwał, zwrócił uwagę na jedną rzecz, którą można było dopracować.
Wystarczyło, że tylko spojrzał na Wieniawę. Znany projektant ma jedno wielkie 'ale'. Fot. Kapif

29 sierpnia odbyła się jesienna ramówka stacji RMF FM. Na wydarzeniu nie zabrakło największych gwiazd polskiego show-biznesu. Na ściance zaprezentowała się Roksana Węgiel, Viki Gabor, Justyna Steczkowska oraz Natasza Urbańska. Szczególną uwagę zwróciła jednak Julia Wieniawa. O ocenę jej stylizacji poprosiliśmy uznanego projektanta Roberta Czerwika.

Julia Wieniawa jak w mundurku. Robert Czerwik nie jest przekonany

Julia Wieniawa nie kryła ekscytacji, gdy przekazała, że poprowadzi swoją audycję na antenie RMF FM. Na wydarzeniu radia zaprezentowała się w oryginalnej stylizacji, która mogła nawiązywać do zbliżającego się rozpoczęcia nowego roku szkolnego i mundurków. - Julia Wieniawa po raz kolejny udowadnia, że lubi bawić się modą i nie boi się odważnych zestawień. Jej look z ramówki RMF FM to miks kontrastów: z jednej strony męska koszula i krawat, z drugiej ultrakobiece, skórzane shorty podkreślające sylwetkę. To flirt z trendem power dressing w wersji sexy. Całość uzupełniają masywne akcesoria szeroki pasek i ciemne okulary, które dodają stylizacji charakteru i trochę 'rockowego' pazura - zauważył ekspert. Jednak kreacja aktorki nie przekonała Roberta Czerwika. Nie zamierzał ukrywać, że czegoś mu zabrakło 

Trzeba przyznać, że outfit przyciąga uwagę i wygląda 'hot'. Z drugiej strony można odnieść wrażenie lekkiej przypadkowości, jakby każdy element świetnie grał osobno, ale razem brakuje im minimalnej spójności. Może to kwestia krawata, który nie do końca współgra z resztą, albo paska, który przy tak mocnej formie odrobinę konkuruje z całością

- ocenił projektant i na tym nie zakończył. - Podsumowując: look jest świeży, odważny i zgodny z trendami, ale przydałoby się jedno mocne "spoiwo", które nadałoby stylizacji bardziej klarowny kierunek - podkreślił Robert Czerwik. 

Taka naprawdę jest Małgorzata Rozenek. Robert Czerwik ujawnił, jak zareagowała na wpadkę 

Czerwik ma okazję współpracować z różnymi gwiazdami. W jednym z wywiadów wspominał, że ostrzegano go przed pracą z Edytą Górniak. Projektant regularnie tworzy kreacje również dla Małgorzaty Rozenek. Gwiazda zaprezentowała się w jego projekcie podczas jesiennej ramówki TVN. Wówczas pozowała w "szokującej pomarańczy". Okazuje się jednak, że w czasie pracy nad projektem nie obyło się bez wpadki. - Tuż przed finalnym odbiorem, widząc delikatne załamanie na spódnicy, chciałem ją przeprasować. Efekt? Lekko przypaliłem żelazkiem. Musiałem w ekspresowym tempie uszyć nową! - zdradził w rozmowie z nami projektant. Rozenek zareagowała jednak na nią w zaskakujący sposób. - Gosia skwitowała, że jestem szalony, ale najważniejsze, że finał był perfekcyjny - dodał.

