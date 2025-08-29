Wizerunek polityka to nie tylko przemówienia, ustawy i konferencje prasowe. To również gesty, kadry i sytuacje, które niosą ze sobą konkretny przekaz. 29 sierpnia w mediach społecznościowych głowy państwa pojawiła się seria zdjęć dokumentujących oficjalne wydarzenie z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego. Wśród nich jeden kadr szczególnie zwrócił naszą uwagę. Widzimy na nim plecy prezydenta, stojącego w wejściu pałacu, na czerwonym dywanie, zwróconego w stronę gości. Co to symbolizuje? O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Martę Rodzik - ekspertkę od PR-u.

Karol Nawrocki jako gospodarz państwa. Ekspertka analizuje symbolikę nietypowego ujęcia

Choć zdjęcie pokazuje Karola Nawrockiego od tyłu, nie jest to przypadkowy kadr. Jak zauważyła Marta Rodzik, ekspertka od PR-u i protokołu dyplomatycznego, to ujęcie wpisuje się w znane wzorce reprezentacyjne. - To, co widać na tym zdjęciu (pan prezydent stojący na czerwonym dywanie w wejściu pałacu, wyprostowany, czekający na gości), to klasyczna forma protokołu dyplomatycznego - mówiła w rozmowie z Plotkiem. Zdaniem Rodzik, sam sposób ustawienia sylwetki jest głęboko zakorzeniony w oficjalnym ceremoniale. - Postawa oficjalna, wyprostowana, ręce zwykle luźno wzdłuż ciała lub lekko złożone z przodu, sylwetka statyczna, twarz skierowana w stronę wejścia. Zarys jest symetryczny, z widoczną linią ramion i nogami równolegle - dodała.

Ekspertka zwróciła uwagę, że nawet tak "proste" zdjęcie zawiera wiele znaków czytelnych dla osób zajmujących się komunikacją wizerunkową. - Takie zdjęcie podkreśla wagę spotkania oraz symbolikę gościnności, że to pan prezydent Karol Nawrocki jest gospodarzem tego spotkania i jest dla nich - podsumowała Rodzik.

Karol Nawrocki sprawnie posługuje się językiem angielskim? Ekspertka oceniła

Coraz częściej komentowanym aspektem aktywności prezydenta Karola Nawrockiego jest także jego znajomość języka angielskiego. W trakcie kampanii wyborczej sam podkreślał, że biegle się nim posługuje - teraz te deklaracje zostały zestawione z rzeczywistością. Wypowiedzi prezydenta w języku angielskim przeanalizowała znana anglistka i twórczyni kanału "Po Cudzemu" - Arlena Witt. - Najważniejsze jest to, że wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego w języku angielskim są płynne i zrozumiałe. Nie wymawia wszystkich słów poprawnie, ale nie zakłóca to komunikacji, a język właśnie do komunikacji służy -skomentowała Witt w rozmowie z Plejadą. Więcej przeczytacie o tym tutaj: Ekspertka ocenia wprost. Na takim poziomie jest angielski Nawrockiego. "Mówi lepiej niż..."