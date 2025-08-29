Kinga Zawodnik otwarcie porusza tematy związane z wagą, dietami i chudnięciem. Celebrytka zasłynęła w mediach za sprawą udziału w programie "Dieta czy cud?", gdzie właśnie testowała różnego rodzaju diety. Przez lata udało jej się przy tym schudnąć ponad 50 kilogramów. Obecnie prężnie działa w mediach społecznościowych. Plotek postanowił zapytać Zawodnik o komentarz w sprawie decyzji amerykańskich linii lotniczych Southwest Airlines. Firma podjęła decyzję, że już od 2026 roku pasażerowie z nadwagą będą zobowiązani opłacać dwa miejsca siedzące w samolotach.

Kinga Zawodnik nie gryzie w język. Tak podsumowała decyzję amerykańskich linii lotniczych

"The Washington Post" poinformował, że Southwest Airlines rezygnują przy tym ze swojej dotychczasowej praktyki - drugie siedzenie było tylko sugestią dla pasażera, a dodatkowy koszt najczęściej zwracano po locie. Od przyszłego roku zwrot za miejsce będzie możliwy tylko w przypadku, gdy w samolocie (w konkretnej klasie) pozostaną wolne miejsca, a dany pasażer złoży wniosek w ciągu 90 dni od przebytej podróży. Kinga Zawodnik wyjawiła w rozmowie z Plotkiem, jak ocenia ten ruch linii lotniczych.

Dla mnie to jest skandal i wykluczenie społeczne osób z nadwagą i chorobą otyłościową! Jest to narażenie nas chorych (bo ja też jestem chora) na hejt i wyśmiewanie z powodu wagi

- skomentowała celebrytka, odnosząc się również do własnych doświadczeń podczas podróży samolotem. - Osobiście nigdy nie miałam nieprzyjemnej sytuacji w samolocie z powodu wagi, prosiłam od razu przy wejściu przedłużkę do pasa i zawsze mieściłam się w jednym fotelu, nawet ważąc 150 kg. Wprowadzenie dodatkowej opłaty dla osób otyłych nie jest rozwiązaniem! - dodała Zawodnik, nie kryjąc rozgoryczenia. - Mam nadzieję, że to są jakieś żarty - i to bardzo słabe żarty! - skomentowała na koniec gwiazda.

Kinga Zawodnik przeszła operację bariatryczną. Tak zmieniło się jej życie

Przypomnijmy, że w 2023 roku Zawodnik zdecydowała się na zabieg zmniejszenia żołądka i od tamtej pory schudła ponad 50 kg. W rozmowie z reporterką Plotka w październiku 2024 roku celebrytka wyznała, że jej metamorfoza wpłynęła m.in. na to, jak postrzegają ją mężczyźni. - To jest taki temat, na który nie lubię się bardzo wypowiadać, Faktycznie zauważyłam to, że wcześniej, kiedy byłam gruba, to większość facetów się mnie wstydziła, krępowała się ze mną pokazać, wyjść - skomentowała Zawodnik, podkreślając, że zmaga się przy tym z trudnościami w nawiązywaniu nowych relacji. - Muszę to sobie przepracować w głowie, bo na pewno jest mnóstwo fajnych facetów, którzy chcą się ze mną kolegować, przyjaźnić i spotykać. Dla mnie, dla Kingi Zawodnik i moich wartości, a nie tego jak teraz wyglądam i czym się zajmuje - dodała celebrytka.