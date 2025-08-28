Powrót na stronę główną
Ilona Felicjańska grzmi na reklamowanie alkoholu. "To promowanie trucizny"
W mediach zawrzało, gdy wyszło na jaw, że kolejne gwiazdy mogą ponieść konsekwencje promowania alkoholu. O komentarz w sprawie poprosiliśmy Ilonę Felicjańską, która stawia sprawę jasno.
Od dłuższego czasu mówi się o szkodliwości promowania alkoholu. Wiele gwiazd decyduje się jednak na reklamowanie napoi wysokoprocentowych. Jak się jednak okazuje, mogą teraz ponieść tego konsekwencje. Szerokim echem odbiły się niedawne wysokie grzywny nałożone na Kubę Wojewódzkiego i Janusza Palikota. To jednak nie koniec. Aktorzy Bogusław Linda, w którego imieniu żona zezwoliła na używanie pełnego nazwiska, i Magdalena C. usłyszeli zarzuty za nielegalne reklamowanie alkoholu. Co na ten temat sądzi Ilona Felicjańska? 

Ilona Felicjańska uważa, że promowanie alkoholu jest szkodliwe. Mocne słowa celebrytki

W rozmowie z Plotkiem Ilona Felicjańska podkreśliła, że alkohol jest niezwykle szkodliwy. Na dodatek według modelki jego promowanie powinno być zabronione. - Każda ilość spożytego alkoholu jest szkodliwa. Ma negatywne skutki. Niszczy nasz organizm. Picie uzależnia. Uzależnienie prowadzi do nieszczęść, a w efekcie nawet do śmierci - podkreśla.

Tak, uważam, ze promowanie alkoholu jest szkodliwe! To promowanie trucizny. Legalnej niestety...

- grzmiała w rozmowie z Plotkiem gwiazda. - Takie działania są bardzo potrzebne i mogą realnie wpłynąć na fałszywy pozytywny obraz alkoholu - dodała. 

