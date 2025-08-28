Koniec sierpnia to dla rodziców intensywny czas. Jednym z obowiązków zaprzątających im wówczas głowę jest kompletowanie szkolnej wyprawki. W rozmowie z Plotkiem Małgorzata Tomaszewska zradziła, że jej ośmioletni syn Enzo jest już gotowy na powrót do szkoły. Okazuje się, że Maciej Pela również nie musi martwić się szkolnymi zakupami.
Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska już wkrótce spotkają się na sali sądowej, aby po roku od rozstania wreszcie sfinalizować rozwód. Data rozprawy wyznaczona jest na poniedziałek 3 listopada. Para zawarła ugodę, w której zawarła między innymi warunki opieki nad córkami - sześcioletnią Gabrielą i czteroletnią Emilią. Tancerz chętnie dokumentuje czas spędzany z pociechami w mediach społecznościowych. Nieustannie podkreśla też, że rola ojca jest dla niego najważniejsza i nie unika obowiązków z tym związanych. W rozmowie z Plotkiem celebryta zdradził jednak, że w tym roku ominęły go zakupy szkolnych akcesoriów.
W tym roku Agnieszka odpowiadała za wyprawkę. Tak podzieliliśmy się w ugodzie
- odpowiedział krótko.
Na temat wyprawki szkolnej z Plotkiem rozmawiała także Małgorzata Tomaszewska. Okazuje się, że prezenterka skompletowała już wyprawkę dla ośmioletniego Enzo. Gwiazda TVN zdradziła, że podczas szkolnych zakupów kieruje się jedną zasadą. - Jeśli chodzi o wyposażenie (plecak, piórnik, kredki itp.) to większość mamy z pierwszej klasy. Mamy zasadę, że jeśli jakaś rzecz nadaje się do użytku, to będziemy jej używać - wyjawiła. Dziennikarka przyznała też, że nie orientuje się, czy ceny akcesoriów szkolnych wzrosły w ciągu ostatnich lat, gdyż dopiero po raz drugi uzupełniała wyposażenie szkolne syna. - Zmian w cenach nie zauważyłam, bo miałam okazję tylko raz- w zeszłym roku kompletować pełną wyprawkę, teraz tylko uzupełniliśmy braki - podsumowała.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!