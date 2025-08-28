W ubiegłym roku Polsat uruchomił własny program śniadaniowy. Gospodarzami zostali prezenterzy dobrze znani widzom stacji: Paulina Sykut-Jeżyna, Krzysztof Ibisz, Agnieszka Hyży i Maciej Rock, a także Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, którzy wcześniej prowadzili "Pytanie na śniadanie". Ostatnio ogłoszono natomiast, że w "halo tu polsat" pojawią się nowe duety. Jeden z nich stworzą Aleksandra Filipek i Aleksander Sikora. W rozmowie z Plotkiem prezenter opowiedział o nowej roli.

Aleksander Sikora poprowadzi "halo tu polsat". "Wygrywa naturalność i chemia"

Sikora już wcześniej pojawiał się w "halo tu polsat", odpowiadał jednak za segment show-biznesowy. Niedługo natomiast zadebiutuje jako "pełnoprawny" prowadzący. Na ekranie towarzyszyć mu będzie Aleksandra Filipek. Jak się okazuje, prezenter nie ma tramy przed debiutem.

Nie wchodzę do 'halo tu polsat' z tremą, tylko z energią i głodem pracy. W końcu to moja redakcja, którą znam od fundamentów. Uwielbiam tych ludzi! Wiem, że w nowym sezonie to będzie program inny niż wszystkie, bo chcemy od rana mówić do ludzi normalnym językiem – bez zadęcia i bez ściemy

- zdradził w rozmowie z Plotkiem. Przyznał także, że świetnie dogaduje się ze swoją ekranową partnerką. - Bez zbędnego i kalorycznego lukru. Z Olą złapaliśmy kontakt od pierwszej rozmowy na peronie dworca w Sopocie po Polsat Hit Festiwalu. Ona wie, jak działa radio, ja wiem, jak działa telewizja, a razem tworzymy duet, który ma być szybki, błyskotliwy i autentyczny. Nikt z nas już nie jest tylko FM lub HD. Jesteśmy spójnym duetem. Nie boję się porównań ani oczekiwań – bo właśnie na tym polega telewizja na żywo, że wygrywa naturalność i chemia - skwitował.

Aleksandra Filipek już wkrótce poprowadzi "halo tu polsat". Tak komentuje swój debiut

Nie mniej entuzjastyczna niż Aleksander Sikora jest jego ekranowa partnerka. W rozmowie z Plotkiem Aleksandra Filipek zdradziła, że nie może doczekać się debiutu w nowej roli. - Czuję ogromną ekscytację, ale to dla mnie coś nowego, więc nie ukrywam, że towarzyszy mi też lekki stres - wyznała. - Mam jednak fantastycznego partnera i wierzę, że razem z Olkiem stworzymy świetny duet - dodała prezenterka.