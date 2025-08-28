28 sierpnia na oficjalnym profilu prezydenta Karola Nawrockiego na Instagramie pojawiło się nagranie z okazji Narodowego Czytania poezji Jana Kochanowskiego. W krótkim filmie widzimy prezydenta wraz z jego żoną, Martą Nawrocką - oboje elegancko ubranych. Uwagę przykuła m.in. długość spodni Nawrockiego - wydają się one dość krótkie. Czy to niefortunny błąd w doborze garderoby, czy może celowy zabieg wpisujący się w aktualne trendy męskiej elegancji? O opinię w tej sprawie zapytaliśmy ekspertkę od wizerunku i savoir-vivre, Martę Augustyn.
Aby rozwiać nasze wątpliwości dotyczące długości spodni prezydenta Karola Nawrockiego, skonsultowaliśmy się z ekspertką od wizerunku i savoir-vivre. Jak się okazuje, choć długość nogawek może budzić kontrowersje, nie ma tu jednoznacznego błędu. - Najważniejsze, że nie ma widocznych gołych łydek - dostrzegła Marta Augustyn. - Kolor skarpet jest dobrany pod kolor butów, czyli w zgodzie z zasadami klasycznej elegancji - dodała. Ekspertka w rozmowie z Plotkiem zwróciła uwagę, jaka powinna być długość spodni zgodnie z klasycznymi zasadami męskiej mody. - Mówi się, że w pozycji stojącej spodnie powinny opierać się na bucie tworząc jedno załamanie z przodu. W sytuacjach mniej formalnych widoczna skarpeta w pozycji siedzącej nie jest błędem - podkreśliła Augustyn. A jak to się ma do zmieniających się trendów? - Nowoczesna elegancja różni się od tej klasycznej, więc długość spodni też trochę się zmieniła - podsumowała.
To jednak niejedyny szczegół, który przykuł uwagę internautów w opublikowanym nagraniu. Tym razem nie chodziło już o długość spodni, lecz o... język. "Ja i moja małżonka czytamy i będziemy czytać polskie lektury. To powinno być nasze wspólne wielkie zadanie, by uczeń wychodzący z polskiej szkoły rzeczywiście czuł dumę z bycia Polakiem" - czytamy na Instagramie prezydenta Karola Nawrockiego. Część komentujących zwróciła uwagę na błąd językowy. Zdaniem niektórych internautów użycie słowa "małżonka" w odniesieniu do własnej żony może być niepoprawne - przynajmniej w kontekście zasad języka polskiego. "Pana może być żona. Małżonka w języku polskim odnosi się do żony kogoś innego. Przykład: Prezydent i jego małżonka" - napisała jedna z użytkowniczek w komentarzu pod postem.
