27 sierpnia w siedzibie Polsatu odbyło się spotkanie prasowe, podczas którego ogłoszono nowych prowadzących programu "halo tu Polsat". Wydarzenie wzbudziło spore zainteresowanie mediów - obok znanych i lubianych twarzy pojawiły się także zupełnie nowe nazwiska. Największe poruszenie wywołało ogłoszenie udziału Oli Filipek, dziennikarki do tej pory kojarzonej głównie z radiem. W rozmowie z Plotkiem była uczestniczka "Tańca z gwiazdami" wyjawiła, jak odnajduje się w nowej roli i co czuje na myśl, że już niebawem po raz pierwszy pojawi się na żywo na antenie telewizyjnej w roli prowadzącej program.

Ola Filipek nową twarzą "halo tu Polsat". "Towarzyszy mi lekki stres"

Ola Filipek, którą słuchacze RMF FM znają z popołudniowego pasma "Lepsza połowa dnia", już niedługo zadebiutuje na ekranach telewizorów. Jej partnerem na antenie będzie Aleksander Sikora - doświadczony prezenter śniadaniowy, wcześniej związany m.in. z "Pytaniem na śniadanie". Para ma wspólnie poprowadzić wybrane wydania weekendowego pasma "halo tu Polsat". Sama dziennikarka nie ukrywa, że przed nią duże wyzwanie, ale podchodzi do niego z ekscytacją i pozytywnym nastawieniem. - Czuję ogromną ekscytację, ale to dla mnie coś nowego, więc nie ukrywam, że towarzyszy mi też lekki stres - przyznała w rozmowie z Plotkiem. Okazuje się, że nieocenionym wsparciem ma szansę być dla niej jej telewizyjny partner. - Mam jednak fantastycznego partnera i wierzę, że razem z Olkiem stworzymy świetny duet. Już w najbliższą niedzielę od godziny 8. będzie można zobaczyć nas na antenie. Serdecznie zapraszam do oglądania! - powiedziała nam Ola Filipek, nie kryjące ekscytacji.

Ola Filipek nie porzuci radia dla telewizji

Zapewne wielu słuchaczy RMF FM zastanawia się, czy nowa rola Oli Filipek będzie się wiązać z jej odejściem radia. Dziennikarka w rozmowie z nami uspokoiła swoich słuchaczy. - Nową rolę będę łączyła z pracą w radiu, bo niezmiennie jestem dziennikarką RMF FM. Od poniedziałku do piątku zapraszam na program "Lepsza połowa dnia", który trwa od 14. do 19. A w wybrane weekendy pojawię się także w "halo tu Polsat" - przypomniała.