Od pewnego czasu mówi się o zmianach w śniadaniówce Polsatu. Wiadomo, że "halo tu polsat" nie będą już wspólnie prowadzili Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz. Dziennikarz stworzy duet z Ewą Wachowicz, a niedawno ogłoszono, że prezenterce będzie towarzyszył Tomasz Wolny. 27 sierpnia odbyło się śniadanie prasowe programu. Na wydarzeniu nie pojawił się jednak Wolny, który w przeszłości współpracował z TVP i Kanałem Zero. Dlaczego był nieobecny? Udało się nam to ustalić.

Tomasz Wolny zadebiutuje w "halo tu polsat". Nie był jednak obecny na śniadaniu prasowym. Wiemy dlaczego

25 sierpnia dowiedzieliśmy się, że Tomasz Wolny dołącza do ekipy "halo tu polsat" i będzie prowadził śniadaniówkę z Pauliną Sykut-Jeżyną. Dziennikarz ma już doświadczenie w porannych programach na żywo - przez lata był gospodarzem "Pytania na śniadanie". Prezenter nie pojawił się jednak na śniadaniu prasowym "halo tu polsat". Dlaczego? - Tomasz Wolny do ostatniego dnia chce spędzić wakacje ze swoją rodziną. To dlatego nie było go na konferencji "halo tu polsat". Ma również inne zobowiązania zawodowe związane z jego działalnością z dziećmi z niepełnosprawnościami - przekazał nasz informator.

"Halo tu polsat". To nie koniec zmian. Poznaliśmy kolejny duet prowadzących!

Już wiadomo, że w najnowszych odsłonach śniadaniówki Polsatu zobaczymy pięć duetów. Dotychczas wiedzieliśmy, że będą to: Ewa Wachowicz i Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna i Tomasz Wolny Agnieszka Hyży i Maciej Rock oraz Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. W trakcie śniadania prasowego programu ujawniono kolejną parę prowadzących. Do formatu dołączają Ola Filipek i Aleksander Sikora. Sikora już był związany z "halo tu polsat" - realizował się jako reporter śniadaniówki. Przypominamy, że wcześniej pracował w "Pytaniu na śniadanie", ale po zmianach na szczeblach władzy publicznego nadawcy dziennikarz zniknął z TVP. Ola Filipek na co dzień pracuje w Radiu RMF FM, gdzie od 2016 roku prowadzi audycję "Lepsza połowa dnia". Dziennikarka ma też doświadczenie w pracy przed kamerą - wiosną 2025 roku wystąpiła w 29. edycji "Tańca z gwiazdami".