Największy nieobecny na spotkaniu prasowym "halo tu polsat". Wiemy, co się stało z Wolnym
27 sierpnia Polsat zorganizował śniadanie prasowe swojej śniadaniówki. Na wydarzeniu zabrakło Tomasza Wolnego. Już wiemy, jaki był powód jego nieobecności.
Tomasz Wolny nieobecny na spotkaniu prasowym 'halo tu polsat'. Wiemy, co się wydarzyło
Od pewnego czasu mówi się o zmianach w śniadaniówce Polsatu. Wiadomo, że "halo tu polsat" nie będą już wspólnie prowadzili Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz. Dziennikarz stworzy duet z Ewą Wachowicz, a niedawno ogłoszono, że prezenterce będzie towarzyszył Tomasz Wolny. 27 sierpnia odbyło się śniadanie prasowe programu. Na wydarzeniu nie pojawił się jednak Wolny, który w przeszłości współpracował z TVP i Kanałem Zero. Dlaczego był nieobecny? Udało się nam to ustalić. 

Tomasz Wolny zadebiutuje w "halo tu polsat". Nie był jednak obecny na śniadaniu prasowym. Wiemy dlaczego

25 sierpnia dowiedzieliśmy się, że Tomasz Wolny dołącza do ekipy "halo tu polsat" i będzie prowadził śniadaniówkę z Pauliną Sykut-Jeżyną. Dziennikarz ma już doświadczenie w porannych programach na żywo - przez lata był gospodarzem "Pytania na śniadanie". Prezenter nie pojawił się jednak na śniadaniu prasowym "halo tu polsat". Dlaczego? - Tomasz Wolny do ostatniego dnia chce spędzić wakacje ze swoją rodziną. To dlatego nie było go na konferencji "halo tu polsat". Ma również inne zobowiązania zawodowe związane z jego działalnością z dziećmi z niepełnosprawnościami - przekazał nasz informator. 

"Halo tu polsat". To nie koniec zmian. Poznaliśmy kolejny duet prowadzących!

Już wiadomo, że w najnowszych odsłonach śniadaniówki Polsatu zobaczymy pięć duetów. Dotychczas wiedzieliśmy, że będą to: Ewa Wachowicz i Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna i Tomasz Wolny Agnieszka Hyży i Maciej Rock oraz Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. W trakcie śniadania prasowego programu ujawniono kolejną parę prowadzącychDo formatu dołączają Ola Filipek i Aleksander Sikora. Sikora już był związany z "halo tu polsat" - realizował się jako reporter śniadaniówki. Przypominamy, że wcześniej pracował w "Pytaniu na śniadanie", ale po zmianach na szczeblach władzy publicznego nadawcy dziennikarz zniknął z TVP. Ola Filipek na co dzień pracuje w Radiu RMF FM, gdzie od 2016 roku prowadzi audycję "Lepsza połowa dnia". Dziennikarka ma też doświadczenie w pracy przed kamerą - wiosną 2025 roku wystąpiła w 29. edycji "Tańca z gwiazdami".

