Travis Kelce oświadczył się Taylor Swift. 26 sierpnia gruchnęła radosna nowina, a zakochani nie ukrywają swojej radości. Na ich profilach na Instagramie pojawiła się seria zdjęć z romantycznej sesji zaręczynowej. "Twoja nauczycielka angielskiego i twój wuefista się pobierają" - brzmi podpis pod postem. Gwiazda pochwaliła się także pierścionkiem. O jego ocenę poprosiliśmy Zuzannę Annę Kamińską, projektantkę marki biżuteryjnej ZOZO Luxury i ZOZO Jewellery oraz znawcę kamieni szlachetnych.

Taylor Swift pochwaliła się pierścionkiem zaręczynowym. Ile kosztował?

Jak się dowiadujemy od Zuzanny Anny Kamińskiej, gwiazda otrzymała prawdziwy skarb. "Pierścionek zaręczynowy Taylor Swift to ok. ośmiokaratowy diament o szlifie Old Mine, ma prostokątny kształt, barwa ok. G, czystości ok. VS1. Ten konkretny historyczny szlif, z antycznymi detalami, pochodzi z okresu od początku XVIII do końca XIX wieku. Jest bardzo drogi ze względu na stary kamień kopalniany, co czyni go antycznym. Antyczne kamienie o intensywnych barwach są niezwykle rzadkie ze względu na dostępną wówczas technologię, kamienie były szlifowane w sposób, który skutkował niższą jakością koloru niż ten, który jest, więc pozyskanie kamienia o takiej jakości i rozmiarze wiązało się z wyższymi kosztami. Kształt przypomina 'poduszkę', podobny do współczesnego 'owalu', również ze względu na antyczną oprawę i kamień" - oceniła znawczyni. Przy okazji oszacowała, ile mógł kosztować. "Koszt pierścionka to ok. milion dolarów (niecałe cztery miliony zł - przyp. red.)" - podsumowała Kamińska. Jesteście zaskoczeni taką ceną? Dajcie znać w komentarzu.

