To nie były plotki. Viki Gabor naprawdę wyprowadziła się od rodziców. Tak teraz mieszka

10 lipca Viki Gabor skończyła 18 lat. Redaktorka Plotka, Weronika Zając, miała okazję rozmawiać z pełnoletnią już wokalistką. Okazuje się, że gwiazda wyprowadziła się już od rodziców i od kilku tygodni mieszka już sama. Wokalistka zdecydowała się na posiadłość wśród zieleni.
Viki Gabor w rozmowie z Plotkiem przyznała, że odpowiada jej mieszkanie wśród dużej ilości zieleni. Natura pozwala jej się zrelaksować i wypocząć po koncertach. - Natura jest super i fajnie jest tutaj, po takim ciężkim okresie koncertowania, nagrywania, fajnie jest tu wrócić i odpocząć (...). Tu jest taka cisza, że możesz tak naprawdę położyć się tu na trawie i zasnąć i to jest niesamowity relaks - powiedziała Viki Gabor. Reporterka Plotka dopytywała gwiazdę, czym się kierowała, gdy szukała nowego domu. - Najważniejsza jest taka strefa komfortu, gdy wybierasz sobie miejsce, w którym będziesz mieszkać - podkreśliła Viki Gabor w rozmowie z Plotkiem.
W rozmowie z Viki Gabor poruszono także temat krytycznych uwag ze strony części internautów. Wokalistka wciąż mierzy się ze sporym hejtem. Krytykowana jest głównie za mocne makijaże i doczepiane rzęsy. Niektórzy mają też sporo zastrzeżeń do jej długich paznokci i stylizacji. - Mega dziwne. Mega dziwne, że ktoś się przyczepia do rzęs. Jakby po co i czemu, i jakby czemu ci się to w ogóle chce? (...) Można tyle fajnych rzeczy robić, a jednak te osoby wolą siedzieć i pisać takie komentarze, więc ja im wszystkim wysyłam bardzo dużo szczęścia, radości, bo mam wrażenie, że te osoby są takie zagubione trochę. Zagubione. No i hejtowanie kogoś w taki sposób, nawet nie wypowiadam się teraz o sobie, ale po prostu hejtowanie ogólnie jest tak niepotrzebne - powiedziała Plotkowi Viki Gabor.
Krytyczne komentarze pojawiły się także pod nagraniem występu piosenkarki na trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską. Gabor wystąpiła na koncercie w czerwonej, futrzanej stylizacji. To nie wszystkim się spodobało. "Kochani hejterzy, to dla was: Stop hejt. Wierzę, że wy lepiej byście się ubrali, lepiej zaśpiewali, wyglądali na tyle lat, ile macie. Wszystko zrobilibyście lepiej. A co dziś zrobiliście? Ja to wiem, przeczytałam waszą frustrację pod tym postem" - odpowiedziała Viki Gabor na krytyczne komentarze na Instagramie.
