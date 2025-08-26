Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany
Tylko u nas

To nie były plotki. Viki Gabor naprawdę wyprowadziła się od rodziców. Tak teraz mieszka
Viki Gabor w rozmowie z Plotkiem wyjawiła, czym się kierowała przy szukaniu posiadłości, w której teraz mieszka. Okazuje się, że jedna rzecz zdecydowanie przeważyła.
Viki Gabor wyprowadziła się od rodziców
Viki Gabor wyprowadziła się od rodziców. Fot. KAPiF

10 lipca Viki Gabor skończyła 18 lat. Redaktorka Plotka, Weronika Zając, miała okazję rozmawiać z pełnoletnią już wokalistką. Okazuje się, że gwiazda wyprowadziła się już od rodziców i od kilku tygodni mieszka już sama. Wokalistka zdecydowała się na posiadłość wśród zieleni. 

Zobacz wideo Na taki dom zdecydowała się Viki Gabor. To przeważyło!

Tak mieszka Viki Gabor. Zdecydowała się na posiadłość wśród zieleni. "Tu jest taka cisza"

Viki Gabor w rozmowie z Plotkiem przyznała, że odpowiada jej mieszkanie wśród dużej ilości zieleni. Natura pozwala jej się zrelaksować i wypocząć po koncertach. - Natura jest super i fajnie jest tutaj, po takim ciężkim okresie koncertowania, nagrywania, fajnie jest tu wrócić i odpocząć (...). Tu jest taka cisza, że możesz tak naprawdę położyć się tu na trawie i zasnąć i to jest niesamowity relaks - powiedziała Viki Gabor. Reporterka Plotka dopytywała gwiazdę, czym się kierowała, gdy szukała nowego domu. - Najważniejsza jest taka strefa komfortu, gdy wybierasz sobie miejsce, w którym będziesz mieszkać - podkreśliła Viki Gabor w rozmowie z Plotkiem. 

Viki Gabor reaguje na krytykę. "Mega dziwne, że ktoś się przyczepia do rzęs"

W rozmowie z Viki Gabor poruszono także temat krytycznych uwag ze strony części internautów. Wokalistka wciąż mierzy się ze sporym hejtem. Krytykowana jest głównie za mocne makijaże i doczepiane rzęsy. Niektórzy mają też sporo zastrzeżeń do jej długich paznokci i stylizacji. - Mega dziwne. Mega dziwne, że ktoś się przyczepia do rzęs. Jakby po co i czemu, i jakby czemu ci się to w ogóle chce? (...) Można tyle fajnych rzeczy robić, a jednak te osoby wolą siedzieć i pisać takie komentarze, więc ja im wszystkim wysyłam bardzo dużo szczęścia, radości, bo mam wrażenie, że te osoby są takie zagubione trochę. Zagubione. No i hejtowanie kogoś w taki sposób, nawet nie wypowiadam się teraz o sobie, ale po prostu hejtowanie ogólnie jest tak niepotrzebne - powiedziała Plotkowi Viki Gabor.

Krytyczne komentarze pojawiły się także pod nagraniem występu piosenkarki na trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską. Gabor wystąpiła na koncercie w czerwonej, futrzanej stylizacji. To nie wszystkim się spodobało. "Kochani hejterzy, to dla was: Stop hejt. Wierzę, że wy lepiej byście się ubrali, lepiej zaśpiewali, wyglądali na tyle lat, ile macie. Wszystko zrobilibyście lepiej. A co dziś zrobiliście? Ja to wiem, przeczytałam waszą frustrację pod tym postem" - odpowiedziała Viki Gabor na krytyczne komentarze na Instagramie. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/11 Jak wygląda twój typowy poranek?

"Przyjaciele" - którą postacią z serialu jesteś ty? Ten psychotest ma 6 możliwych wyników!
Popularne