Viki Gabor to znana wokalistka, która zasłynęła dzięki udziałowi w programie "The Voice Kids". Później odniosła wielki sukces i zwyciężyła w 17. Konkursie Piosenki Eurowizji Junior. 18-latka wykorzystała swoje pięć minut i nie zwalnia tempa. Nie tak dawno mogliśmy oglądać ją podczas "Lata z Radiem i Telewizją Polską" w Tarnowie. O występach porozmawiała z naszą reporterką Weroniką Zając. Do jakich zasad stosuje się przed wyjściem na scenę?
Viki Gabor przyznała, że stara się dbać o dietę przed większymi wydarzeniami. - Niektórzy tak mają [że wychodzą na scenę głodni - przyp.red.] i nawet lepiej śpiewają na pusty żołądek. Przeważnie staram się jeść coś takiego bardzo leciutkiego - powiedziała w rozmowie z nami. Co dokładnie znajduje się w menu wokalistki? - Nie mięso, nie czekolada, nie jakieś takie słodkie rzeczy - nawet gazowane. Napojów gazowanych nie powinno się tak naprawdę pić. To jest dosyć ciężkie, jak jest taki maraton koncertowania i wtedy nie możesz jeść tego, tego i tego - dodała. Gabor przekonała się na własnej skórze, jakie produkty jej nie służą. - Ale to jakoś idzie. Ja miałam tak naprawdę parę razy, że faktycznie zjadłam mięso albo czekoladę przed i sklejało mi się tutaj wszystko, nie mogłam śpiewać - skwitowała.
Viki Gabor musi mierzyć się z nieprzyjemnymi komentarzami na temat wyglądu. Internauci krytykują jej długie rzęsy. Wokalistka nie ma zamiaru się tym przejmować. - Mega dziwne. Mega dziwne, że ktoś się przyczepia do rzęs. Jakby po co i czemu, i jakby czemu ci się to w ogóle chce? (...) Można tyle fajnych rzeczy robić, a jednak te osoby wolą siedzieć i pisać takie komentarze, więc ja im wszystkim wysyłam bardzo dużo szczęścia, radości, bo mam wrażenie, że te osoby są takie zagubione trochę. Zagubione. No i hejtowanie kogoś w taki sposób, nawet nie wypowiadam się teraz o sobie, ale po prostu hejtowanie ogólnie jest tak niepotrzebne - skwitowała w rozmowie z nami.
