Viki Gabor to znana wokalistka, która zasłynęła dzięki udziałowi w programie "The Voice Kids". Później odniosła wielki sukces i zwyciężyła w 17. Konkursie Piosenki Eurowizji Junior. 18-latka wykorzystała swoje pięć minut i nie zwalnia tempa. Nie tak dawno mogliśmy oglądać ją podczas "Lata z Radiem i Telewizją Polską" w Tarnowie. O występach porozmawiała z naszą reporterką Weroniką Zając. Do jakich zasad stosuje się przed wyjściem na scenę?

Viki Gabor unika napojów gazowanych przed koncertami. "To jest dosyć ciężkie"

Viki Gabor przyznała, że stara się dbać o dietę przed większymi wydarzeniami. - Niektórzy tak mają [że wychodzą na scenę głodni - przyp.red.] i nawet lepiej śpiewają na pusty żołądek. Przeważnie staram się jeść coś takiego bardzo leciutkiego - powiedziała w rozmowie z nami. Co dokładnie znajduje się w menu wokalistki? - Nie mięso, nie czekolada, nie jakieś takie słodkie rzeczy - nawet gazowane. Napojów gazowanych nie powinno się tak naprawdę pić. To jest dosyć ciężkie, jak jest taki maraton koncertowania i wtedy nie możesz jeść tego, tego i tego - dodała. Gabor przekonała się na własnej skórze, jakie produkty jej nie służą. - Ale to jakoś idzie. Ja miałam tak naprawdę parę razy, że faktycznie zjadłam mięso albo czekoladę przed i sklejało mi się tutaj wszystko, nie mogłam śpiewać - skwitowała.

Viki Gabor o hejcie. Tak podsumowała negatywne komentarze

Viki Gabor musi mierzyć się z nieprzyjemnymi komentarzami na temat wyglądu. Internauci krytykują jej długie rzęsy. Wokalistka nie ma zamiaru się tym przejmować. - Mega dziwne. Mega dziwne, że ktoś się przyczepia do rzęs. Jakby po co i czemu, i jakby czemu ci się to w ogóle chce? (...) Można tyle fajnych rzeczy robić, a jednak te osoby wolą siedzieć i pisać takie komentarze, więc ja im wszystkim wysyłam bardzo dużo szczęścia, radości, bo mam wrażenie, że te osoby są takie zagubione trochę. Zagubione. No i hejtowanie kogoś w taki sposób, nawet nie wypowiadam się teraz o sobie, ale po prostu hejtowanie ogólnie jest tak niepotrzebne - skwitowała w rozmowie z nami.