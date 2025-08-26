Viki Gabor bez wątpienia nie trzeba nikomu przedstawiać. Mimo młodego wieku ma na swoim koncie liczne sukcesy. Została finalistką drugiej edycji "The Voice Kids", a także zwyciężczynią 17. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji Junior. Wydała już także trzy albumy studyjne: "Getaway (Into My Imagination)", "ID" i "Terminal 3". Może się jednak wydawać, że internauci nie zauważają sukcesów Viki Gabor i na co dzień musi się ona mierzyć z absurdalnym hejtem, który dotyczy jej wyglądu. Zapytaliśmy artystkę, czy już uodporniła się na krytykę i jak na nią reaguje.

Viki Gabor zdradza, jak radzi sobie z hejtem. Zauważa jeden problem

Nie da się ukryć, że Viki Gabor zmieniła swój styl. Na początku kariery nosiła naturalne włosy i grzywkę, malowała się delikatnie lub wcale. Teraz ma charakterystyczny wizerunek - pofarbowała włosy na czarny kolor, usta obrysowuje konturówką, nosi też przedłużane rzęsy. W rozmowie z dziennikarką Plotka, Weroniką Zając, przyznała, że cały czas internauci czepiają się jej wyglądu, komentują jej rzęsy i usta.

- Mega dziwne. Mega dziwne, że ktoś się przyczepia do rzęs. Jakby po co i czemu, i jakby czemu ci się to w ogóle chce? (...) Można tyle fajnych rzeczy robić, a jednak te osoby wolą siedzieć i pisać takie komentarze, więc ja im wszystkim wysyłam bardzo dużo szczęścia, radości, bo mam wrażenie, że te osoby są takie zagubione trochę. Zagubione. No i hejtowanie kogoś w taki sposób, nawet nie wypowiadam się teraz o sobie, ale po prostu hejtowanie ogólnie jest tak niepotrzebne - wyznała Viki Gabor w rozmowie z Plotkiem. Jednocześnie zauważyła, że w Polsce jest jeden problem z hejtem. Więcej zobaczycie w materiale wideo na górze strony.

Viki Gabor postawiła na zmiany w wyglądzie. Zrobiła sobie tatuaże

23 sierpnia Viki Gabor ujawniła w "Pytaniu na śniadanie", że zrobiła sobie tatuaże. Nie chciała ich jednak pokazać na wizji, odesłała ciekawych do mediów społecznościowych. Na swoim profilu na Instagramie udostępniła wpisy studia tatuażu. Można zauważyć, że od razu zdecydowała się na kilka dziar. Jedną z nich są czarne kropki na palcach u ręki. Kolejny to napis za uchem: "Be u, do u, for u (bądź sobą, rób swoje, dla siebie - przyp. red.)". Na nadgarstku Viki Gabor znajdziemy czerwony napis "Devine Feminine". Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.