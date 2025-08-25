Coraz więcej gwiazd decyduje się na życie bliżej natury i inwestuje w domy położone z dala od zgiełku miasta. Prywatność, spokój i ucieczka od szybkiego trybu życia stają się dla nich ważniejsze niż bliskość centrum czy wielkomiejskie wygody. Ostatnio swoimi leśnymi posiadłościami chwalili się m.in. Julia Wieniawa, Mikołaj Roznerski i Sonia Bohosiewicz. Postanowiliśmy zapytać ekspertki od nieruchomości, co jeszcze może kryć się za takimi wyborami.

Gwiazdy wyjeżdżają z miasta z kilku powodów. Ekspertka wyjaśnia

W rozmowie z Plotkiem Anna Kucharska - agentka nieruchomości i ekspertka w tym zakresie potwierdziła, że jednym z powodów, przez który gwiazdy masowo uciekają z miasta jest chęć wyciszenia się. "Jak słyszę dom w lesie, to słyszę z dala od zgiełku, z dala od cywilizacji. Ci ludzie uciekają, bo potrzebują kontaktu z przyrodą, żeby się wyciszyć, być może jest to forma relaksu, należy domniemywać, że są to osoby przebodźcowane, potrzebują miejsca z dala od sąsiadów, paparazzi i fanów. Dom w lesie - uciekam, w ciszę, spokój" - tłumaczyła.

Ekspertka zauważyła również, że zakup posiadłości w otoczeniu natury może wiązać się z zaspokojeniem ważnej dla wielu gwiazd potrzeby - bycia oryginalnym. "Nie da się ukryć, że to także forma prestiżu. Dom w lesie, z dala od miejskiego zgiełku, to odpowiednik willi w Konstancinie, czy Wilanowie, ale to już nie jest wystarczający wyróżnik, jest to dość powszechna forma, dlatego gwiazdy szukają czegoś bardziej oryginalnego, nietuzinkowego, nawet za cenę niedogodności związanych z brakiem komunikacji publicznej" - mówiła w rozmowie z Plotkiem. Posiadanie domu w lesie jest także rozsądną alternatywą finansową dla podmiejskich willi. "Bardziej racjonalne i pozwala na dużo większą swobodę architektoniczną, czyli np. prosty budynek w formie nowoczesnej stodoły, bez zadęcia" - tłumaczyła Anna Kucharska.

Ceny domów w lesie potrafią zaskoczyć. "Raczej zawsze powyżej..."

Posiadłości z dala od miasta niekoniecznie są tańsze niż mieszkania w centrum. Ekspertka zwróciła uwagę, że domy w lesie są dzisiaj współczesną formą luksusu. "Takich nieruchomości jest wciąż bardzo mało, są rzadkością na rynku, produkt niszowy, stąd stosunkowo drogie. Jak drogie? Raczej zawsze powyżej miliona złotych. Jednak o wartości nieruchomości nie stanowi tylko lokalizacja, jak w przypadku willi podmiejskich. Kluczową rolę odgrywa także powierzchnia działki funkcjonalność i oryginalność projektu".