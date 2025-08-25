Powrót na stronę główną
Gwiazdy masowo kupują domy w lesie. Dlaczego? Ekspertka wyjaśnia
Gwiazdy coraz częściej uciekają z miasta i inwestują w domy w otoczeniu natury. Agentka nieruchomości Anna Kucharska zdradza, że za takimi decyzjami może stać nie tylko potrzeba wyciszenia. To nieco bardziej złożona sprawa.
Coraz więcej gwiazd decyduje się na życie bliżej natury i inwestuje w domy położone z dala od zgiełku miasta. Prywatność, spokój i ucieczka od szybkiego trybu życia stają się dla nich ważniejsze niż bliskość centrum czy wielkomiejskie wygody. Ostatnio swoimi leśnymi posiadłościami chwalili się m.in. Julia Wieniawa, Mikołaj Roznerski i Sonia Bohosiewicz. Postanowiliśmy zapytać ekspertki od nieruchomości, co jeszcze może kryć się za takimi wyborami

Gwiazdy wyjeżdżają z miasta z kilku powodów. Ekspertka wyjaśnia 

W rozmowie z Plotkiem Anna Kucharska - agentka nieruchomości i ekspertka w tym zakresie potwierdziła, że jednym z powodów, przez który gwiazdy masowo uciekają z miasta jest chęć wyciszenia się. "Jak słyszę dom w lesie, to słyszę z dala od zgiełku, z dala od cywilizacji. Ci ludzie uciekają, bo potrzebują kontaktu z przyrodą, żeby się wyciszyć, być może jest to forma relaksu, należy domniemywać, że są to osoby przebodźcowane, potrzebują miejsca z dala od sąsiadów, paparazzi i fanów. Dom w lesie - uciekam, w ciszę, spokój" - tłumaczyła.

Ekspertka zauważyła również, że zakup posiadłości w otoczeniu natury może wiązać się z zaspokojeniem  ważnej dla wielu gwiazd potrzeby - bycia oryginalnym. "Nie da się ukryć, że to także forma prestiżu. Dom w lesie, z dala od miejskiego zgiełku, to odpowiednik willi w Konstancinie, czy Wilanowie, ale to już nie jest wystarczający wyróżnik, jest to dość powszechna forma, dlatego gwiazdy szukają czegoś bardziej oryginalnego, nietuzinkowego, nawet za cenę niedogodności związanych z brakiem komunikacji publicznej" - mówiła w rozmowie z Plotkiem. Posiadanie domu w lesie jest także rozsądną alternatywą finansową dla podmiejskich willi. "Bardziej racjonalne i pozwala na dużo większą swobodę architektoniczną, czyli np. prosty budynek w formie nowoczesnej stodoły, bez zadęcia" - tłumaczyła Anna Kucharska. 

Ceny domów w lesie potrafią zaskoczyć. "Raczej zawsze powyżej..." 

Posiadłości z dala od miasta niekoniecznie są tańsze niż mieszkania w centrum. Ekspertka zwróciła uwagę, że domy w lesie są dzisiaj współczesną formą luksusu. "Takich nieruchomości jest wciąż bardzo mało, są rzadkością na rynku, produkt niszowy, stąd stosunkowo drogie. Jak drogie? Raczej zawsze powyżej miliona złotych. Jednak o wartości nieruchomości nie stanowi tylko lokalizacja, jak w przypadku willi podmiejskich. Kluczową rolę odgrywa także powierzchnia działki funkcjonalność i oryginalność projektu". 

