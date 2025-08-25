Kurska ocenia roszady w "halo tu polsat". Mówi o zamiarach Miszczaka

Po wakacyjnej przerwie na antenę wraca "halo tu polsat". Śniadaniówkę Polsatu czekają jednak spore zmiany. Już wcześniej pisaliśmy, że do składu prowadzących dołącza Ewa Wachowicz, która poprowadzi program w duecie z Krzysztofem Ibiszem. Teraz wiemy, że ekranowym partnerem Pauliny Sykut-Jeżyny został Tomasz Wolny. O ocenę tych zmian poprosiliśmy Joannę Kurską.

Kurska zachwycona transferem Wolnego do Polsatu. "Wniesie tam ogromne doświadczenie"

Joanna Kurska przez lata była szefową "Pytania na śniadanie". Doskonale więc zna specyfikę pracy w śniadaniówce. Co więcej, pracowała także z Tomaszem Wolnym, który wówczas prowadził program z Idą Nowakowską. Jak Kurska ocenia transfer Wolnego do Polsatu? - Pracowałam z Tomkiem Wolnym w „Pytaniu na śniadanie". To jeden z najbardziej profesjonalnych i serdecznych dziennikarzy. Cieszę się, że dołącza do zespołu Polsatu, bo wiem, że wniesie tam swoje ogromne doświadczenie, profesjonalizm i ciepło. Bardzo cenię także Paulinę Sykut-Jeżynę i jestem pewna, że razem stworzą piękny duet pełen energii, klasy i autentyczności, który widzowie z pewnością pokochają. Mam też nadzieję, że w programie pojawi się nasza ukochana Frajda – pies, którego uwielbiała cała ekipa „Pytania na śniadanie" - powiedziała Joanna Kurska w rozmowie z Plotkiem.

Miszczak walczy o oglądalność z TVN? Kurska nie ma wątpliwości

Joanna Kurska nie jest już szefową śniadaniówki w Dwójce, ale wciąż interesuje się dynamicznymi zmianami na rynku telewizyjnym w Polsce. Przyznała, że widzi ze strony Edwarda Miszczaka, dyrektora programowego Polsatu, by rywalizować ze stacją TVN. - Widać po tym ruchu, że Edward Miszczak postanowił powalczyć o oglądalność z „Dzień Dobry TVN". To będzie naprawdę ciekawa rywalizacja – z niecierpliwością czekam na pierwsze wyniki oglądalności. Trzymam kciuki za całą redakcję „halo, tu polsat"! - powiedziała Plotkowi Joanna Kurska. Dodajmy, że wśród par prowadzących "halo tu polsat" są jeszcze: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oraz Agnieszka Hyży i Maciej Rock.