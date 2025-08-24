Agnieszka Włodarczyk prężnie działa w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje aż 366 tysięcy użytkowników. To właśnie na tej platformie aktorka podzieliła się efektami metamorfozy włosów. Zdecydowała się na jaśniejsze pasma, które bardzo spodobały się internautom. "Agunia robi mi blond od wielu lat" - napisała zadowolona Agnieszka Włodarczyk na swoim profilu na Instagramie. A co o jej metamorfozie sądzi modowy ekspert i stylista fryzur Michał Musiał?

Agnieszka Włodarczyk zachwyciła nową fryzurą? "Nie ma się do czego przyczepić"

Michał Musiał dokładnie przyjrzał się zmianom w wyglądzie Agnieszki Włodarczyk. Ekspert pochwalił nowe włosy aktorki. "Agnieszka Włodarczyk postawiła na bardzo subtelną, aczkolwiek widoczną zmianę. Aktorka zdecydowała się na trójwymiarowe pojaśnienia w postaci refleksów i trzeba przyznać, że wyszła na tym doskonale. Całość została wytonowana bardzo naturalnym odcieniem blondu i mamy efekt wow" - powiedział nam.

Zdaniem Michała Musiała Agnieszka Włodarczyk postawiła na zmianę, która wpisuje się w obecne trendy. "Koloryzacja aktorki jest zgodna ze światowymi trendami i bardzo stylowa. Teraz idziemy właśnie w takim kierunku. Wybieramy pełne elegancji, wysmakowane blondy, bo to właśnie one prezentują się najlepiej. Era spalonych, rozjaśnionych do białego blondów na szczęście już dawno za nami" - dodał. Zdaniem eksperta całość prezentuje się bez zarzutu. "Warto zwrócić także uwagę na linię strzyżenia Agnieszki - widzimy tutaj ponadczasową formę z delikatnym stopniowaniem przy twarzy. Tak naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Jest doskonale" - przekazał w rozmowie z nami.

Agnieszka Włodarczyk o remoncie. "Zawsze jest zamieszanie"

Zmiany w wyglądzie nie są jedynymi w życiu Agnieszki Włodarczyk. W lipcu aktorka opowiedziała o remoncie. "Nawet jeśli masz najlepszą ekipę do remontu, zawsze jest zamieszanie, zawsze są decyzje, które w tym momencie wydają się najważniejsze na świecie, bo będzie się żyć w tej przestrzeni parę lat. I mimo że lubię to całe projektowanie, to jednak jest ono męczące. Miało być tylko cyklinowanie i malowanie, a skończyło się na zmianie koloru frontów w kuchni, w salonie, koloru ścian w łazienkach, potem nowe listwy, kabina prysznicowa, wymiana blatu w kuchni i wymiana AGD. Teraz tylko dywan i koniec… chyba" - pisała.