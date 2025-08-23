Już jesienią na ekrany powróci "Rodzinka.pl". W nowej odsłonie uwielbianego serialu ponownie zobaczymy wszystkich głównych bohaterów. W obsadzie ponownie znalazła się Wiktoria Gąsiewska, która wciela się w Agatę. Aktorkę będziemy mogli zobaczyć także w nadchodzącej edycji "Afryka Express". Gwiazda zdradziła, co było dla niej najtrudniejsze podczas rywalizacji w programie. Zapytano ją również o udział Tomasza Karolaka w "Tańcu z gwiazdami". Tak to podsumowała.

REKLAMA

Zobacz wideo Gąsiewska o „Afryce Express" i „TzG". Kibicuje Karolakowi?

Wiktoria Gąsiewska szczerze o "Afryce Express". Tego bała się najbardziej

Na antenę TVN powraca popularny format. Tym razem uczestniczy "Afryka Express", jak sama nazwa wskazuje, będą podróżować przez Afrykę. Jedną z programowych par tworzą Wiktoria i Mateusz Gąsiewscy. Na razie nie wiadomo, jak poradziła sobie aktorka i czy wraz z bratem dotarli do finału. W rozmowie z Plotkiem gwiazda "Rodzinki.pl" zdradziła, co przerażało ją najbardziej podczas podróży po egzotycznych krajach.

Ja się tego chyba najbardziej bałam, że w Afryce ludzie nie będą aż tak otwarci, tym bardziej widząc kamery, widząc nas biegnących w ich stronę, proszących o pomoc. Jakoś tak miałam z tyłu głowy, że to może ich przerazić też i że nie dostaniemy tej pomocy, która była dla nas niezbędna

- opowiadała aktorka. - Okazało się jednak, i to było bardzo miłym zaskoczeniem, że ci ludzie byli bardzo zainteresowani. Wiadomo, zdarzały się takie momenty, że ktoś nie chciał być przed tą kamerą, ale to też jest w pełni zrozumiałe - tłumaczyła. Wiktoria Gąsiewska zdradziła też, dlaczego zdecydowała się wystąpić w programie z bratem. - Pomyślałam, że dawno nie spędzałam czasu z moim starszym bratem - wyjaśniła.

Wiktoria Gąsiewska skomentowała udział Tomasza Karolaka w "Tańcu z gwiazdami"

Reporterka Plotka zapytała też aktorkę o nadchodzącą edycję "Tańca z gwiazdami". Aktorka stwierdziła, że kibicuje Tomaszowi Karolakowi. Zdradziła też, że nigdy nie widziała go tańczącego. "To trudny format, ale trzymam za Tomka kciuki, oby przeszedł jak najdalej. Oby też pamiętał, że to przede wszystkim przygoda zabawa i nauka czegoś nowego" - podsumowała gwiazda "Rodzinki.pl".