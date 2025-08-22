TVN stawia na znane nazwiska z doświadczeniem. Stacja po raz kolejny to udowodniła, angażując do programów Małgorzatę Tomaszewską i Izabellę Krzan. Dziennikarki zasiliły załogę "Dzień dobry TVN", a druga z nich dodatkowo prowadzi także "Afrykę Express". Tomaszewską widzieliśmy z kolei wyjątkowo w roli prowadzącej pasma porannego, w trakcie trwania festiwalu w Sopocie. Prezenterki depczą sobie po piętach? My już znamy odpowiedź na to pytanie.

Zobacz wideo Tomaszewska dosadnie o Krzan

Małgorzata Tomaszewska postawiła sprawę jasno. Chodzi o stosunek do Izabelli Krzan

- My zawsze sympatyzowałyśmy i z wielkim uśmiechem patrzyłyśmy na siebie - zaczęła Tomaszewska w rozmowie z nami na terenie Opery Leśnej. Nie miała jednak ostatnio czasu dłużej porozmawiać z Krzan, ponieważ prezenterka miała obowiązki w Afryce. - Trzymam za nią bardzo mocno kciuki - dodała. - Nie odczuwam czegoś takiego jak rywalizacja, bo uważam, że dla każdego jest miejsce w świecie mediów i każdy może znaleźć dla siebie miejsce. Mam wrażenie, że rywalizacja to pojęcie odczuwane wewnętrznie. Spala człowieka, który odczuwa rywalizację. Skupiam się na sobie, żeby moje wystąpienia, praca były jak najlepsze, merytoryczne, ciepłe i do widza, to jest dla mnie najważniejsze - podsumowała jasno Tomaszewska. Co sądzicie?

Małgorzata Tomaszewska w roli gospodyni "Dzień dobry TVN". Za nią ważny debiut

Znaliśmy już Gosię Tomaszewską jako reporterkę pasma, ale w środę 20 sierpnia pokazała nam się jako główna prowadząca "Dzień dobry TVN" u boku Mateusza Hładkiego. Dla Tomaszewskiej takie stanowisko to sama przyjemność - ma ogromne doświadczenie po "Pytaniu na śniadanie", gdzie witała widzów z Aleksandrem Sikorą. Widzowie TVN ciepło przyjęli nową twarz, co dało się odczuć w komentarzach. "Małgosia, obłędna, naturalna, skromna, z klasą, z uśmiechałem, z radością życia, wspierająca, słuchająca no i teraz przemawiająca do naszych serc. Małgosiu, bardzo się cieszę, że będziesz nas zapraszać do studia TVN" - czytaliśmy. Komplementów nie zabrakło również przy Mateuszu Hładkim, który już wcześniej miał przyjemność prowadzenia "Dzień dobry TVN". Pod koniec sierpnia skupia się z kolei na kolejnym sezonie talk-show "Mówię Wam".