Od 6 sierpnia Karol Nawrocki jest prezydentem Polski i ma za sobą już pierwsze decyzje, takie jak zawetowanie ustawy wiatrakowej. Okazuje się jednak, że nie tylko one budzą emocje. Wszyscy mówią teraz o... koszulach prezydenta. Na koncie "Szkła kontaktowego" (satyrycznego programu stacji TVN24) na X zwrócono bowiem uwagę na jeden element, który je zdobi. Mowa o inicjałach na mankietach. Zapytaliśmy ekspertkę od wizerunku, Martę Augustyn, co o tym sądzi.

Ekspertka szczerze o koszulach Karola Nawrockiego. Chodzi o jeden szczegół

Na profilu "Szkła kontaktowego" na X pojawiło się zdjęcie mankietu koszuli Karola Nawrockiego, na którym widać jego inicjały. Fotografii towarzyszył prowokacyjny wpis. "Też macie inicjały na swoich koszulach?" - czytamy. W obronie prezydenta stanął Radosław Fogiel, były rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości. "Taka telewizja dla elit z wielkich miast, a nie wiedzą, że w koszulach szytych na miarę to praktycznie standard?" - skomentował.

My postanowiliśmy zapytać ekspertkę od wizerunku, Martę Augusty, jak to ocenia. "Inicjały są dopuszczalnym elementem personalizacji garderoby w klasycznej modzie męskiej. Powinny być niewielkie, bez zdobień, najlepiej w kolorze zbliżonym do koloru koszuli" - podkreśliła ekspertka w rozmowie z Plotkiem. "Pamiętajmy, że w protokole dyplomatycznym obowiązują zasady elegancji przez dyskrecję, więc nie traktujmy inicjałów jako logotypów" - dodała.

Karol Nawrocki krytykowany za zachowanie. "Nie można stać w rozkroku"

14 sierpnia Karol Nawrocki brał udział w Apelu Pamięci. Złożył wówczas wieniec przed Pomnikiem Poległych w 1920 roku. Wszyscy zwrócili uwagę na jego pozycję podczas hymnu. Swoje oburzenie wyraził w na X gen. Stanisław Koziej. "Powiedzcie panu prezydentowi, że nie można stać w rozkroku podczas grania hymnu narodowego, przyjmowania meldunku od dowódcy kompanii honorowej (i w ogóle każdego meldunku żołnierskiego) oraz witania się z pocztem sztandarowym. Z góry dziękuję" - napisał. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.