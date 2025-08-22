"Dzień dobry TVN" już niebawem będzie hucznie świętowało okrągły jubileusz istnienia! Jesienią śniadaniówka będzie obchodzić 20. urodziny, a z tej okazji na naszych ekranach pojawią się ponownie prowadzących program sprzed lat. W rozmowie z Plotkiem dyrektor programowa stacji TVN Lidia Kazen wyjawiła więcej szczegółów na ten temat.

"Dzień dobry TVN" z 20. urodzinami. "Myślę, że widownia będzie zaskoczona"

- Miałyśmy spotkanie z szefową "Dzień dobry TVN" Dorotą Malesą, jej zespołem i padł pomysł, żeby zaprosić prowadzących. Dorota pyta: "których?". Mówię: "Dorota, wszystkich". To było takie zaskoczenie i taka radość też u Doroty - opowiedziała w rozmowie z reporterką Plotka Lidia Kazen. Jak podkreśla szefowa stacji, od początku liczyła, że wszyscy dawni prowadzący przystaną na jej zaproszenie. - Założyłyśmy się, czy wszystkie gwiazdy przyjmą to zaproszenie, bo w różnych emocjach rozstawaliśmy się z gwiazdami - dodała Kazen, zdradzając, że zawsze starała się w odpowiedni sposób kończyć wszelkie współprace z gwiazdami.

- Jestem przekonana, że rozstawałam się z gwiazdami w takiej dużej uczciwości zawodowej, chociaż czasem z emocjami. Jakoś byłam przekonana, ze wszystkie gwiazdy, które zaprosimy, przyjmą to zaproszenie i tak się stało. To też pokazuje siłę tego formatu, fajną energię, która płynie, że każdy gdzieś dobrze pamięta, albo więcej pamięta tych dobrych chwil niż tych złych. Z tego najbardziej się cieszę - stwierdziła dyrektorka programowa TVN. - Myślę, że widownia będzie zaskoczona, bo będą różne rozwiązania w tych dziennikarskich odsłonach - dodała na koniec Kazen, nie kryjąc ekscytacji zbliżającym się jubileuszem "DDTVN".

Lidia Kazen szczerze o współpracy z Małgorzatą Rozenek. Gwiazda otrzymała nowe show w TVN

Podczas wywiadu dla Plotka Kazen opowiedziała również o nowym programie "Bez kompleksów", który poprowadzi Małgorzata Rozenek. Zdaniem dyrektorki programowej show na pewno odniesie sukces. - Ja bardzo wierzę w Małgosię w tym formacie. Ona jest spójna i z tym tytułem i z tymi problemami, które mają bohaterki programu. Gośka jest pełna empatii i wsparcia dla nich. Sama przeszła wiele operacji, o których mówi otwarcie i szczerze, i ona wie, co kobieta czuje, kiedy potrzebuje jakiejś zmiany - powiedziała Lidia Kazen.