Kazen miała obawy przed jubileuszem "DDTVN". "Rozstawaliśmy się z gwiazdami w różnych emocjach"
"Dzień dobry TVN" już jesienią będzie obchodziło 20. urodziny. W rozmowie z Plotkiem dyrektor programowa stacji ujawniła więcej szczegółów na temat jubileuszu śniadaniówki.
Lidia Kazen, ekipa 'Dzień dobry TVN'
Fot. KAPiF

"Dzień dobry TVN" już niebawem będzie hucznie świętowało okrągły jubileusz istnienia! Jesienią śniadaniówka będzie obchodzić 20. urodziny, a z tej okazji na naszych ekranach pojawią się ponownie prowadzących program sprzed lat. W rozmowie z Plotkiem dyrektor programowa stacji TVN Lidia Kazen wyjawiła więcej szczegółów na ten temat. 

Zobacz wideo Kazen angażuje dawnych prowadzących DDTVN do jubileuszu. Mówi, jak się rozstawała z gwiazdami

"Dzień dobry TVN" z 20. urodzinami. "Myślę, że widownia będzie zaskoczona"

- Miałyśmy spotkanie z szefową "Dzień dobry TVN" Dorotą Malesą, jej zespołem i padł pomysł, żeby zaprosić prowadzących. Dorota pyta: "których?". Mówię: "Dorota, wszystkich". To było takie zaskoczenie i taka radość też u Doroty - opowiedziała w rozmowie z reporterką Plotka Lidia Kazen. Jak podkreśla szefowa stacji, od początku liczyła, że wszyscy dawni prowadzący przystaną na jej zaproszenie. - Założyłyśmy się, czy wszystkie gwiazdy przyjmą to zaproszenie, bo w różnych emocjach rozstawaliśmy się z gwiazdami - dodała Kazen, zdradzając, że zawsze starała się w odpowiedni sposób kończyć wszelkie współprace z gwiazdami. 

- Jestem przekonana, że rozstawałam się z gwiazdami w takiej dużej uczciwości zawodowej, chociaż czasem z emocjami. Jakoś byłam przekonana, ze wszystkie gwiazdy, które zaprosimy, przyjmą to zaproszenie i tak się stało. To też pokazuje siłę tego formatu, fajną energię, która płynie, że każdy gdzieś dobrze pamięta, albo więcej pamięta tych dobrych chwil niż tych złych. Z tego najbardziej się cieszę - stwierdziła dyrektorka programowa TVN. - Myślę, że widownia będzie zaskoczona, bo będą różne rozwiązania w tych dziennikarskich odsłonach - dodała na koniec Kazen, nie kryjąc ekscytacji zbliżającym się jubileuszem "DDTVN". 

Lidia Kazen szczerze o współpracy z Małgorzatą Rozenek. Gwiazda otrzymała nowe show w TVN

Podczas wywiadu dla Plotka Kazen opowiedziała również o nowym programie "Bez kompleksów", który poprowadzi Małgorzata Rozenek. Zdaniem dyrektorki programowej show na pewno odniesie sukces. - Ja bardzo wierzę w Małgosię w tym formacie. Ona jest spójna i z tym tytułem i z tymi problemami, które mają bohaterki programu. Gośka jest pełna empatii i wsparcia dla nich. Sama przeszła wiele operacji, o których mówi otwarcie i szczerze, i ona wie, co kobieta czuje, kiedy potrzebuje jakiejś zmiany - powiedziała Lidia Kazen. Więcej na ten temat znajdziecie w artykule: "Niebywałe! Tak szefowa TVN-u podsumowała Rozenek. Jaśniej się nie da".

