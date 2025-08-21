Izabella Krzan po przejściu z Kanału Zero do TVN od razu stanęła przed dużym wyzwaniem. Była Miss Polonia została nową prowadzącą popularnego programu "Afryka Express", zastępując Darię Ładochę. Jak Krzan poradziła sobie w tej roli, widzowie przekonają się już we wrześniu, gdy nowa edycja show zadebiutuje na antenie. Jej uczestnicy zdążyli jednak wyrobić sobie opinię znacznie wcześniej. Jakie zdanie w tej kwestii ma Wiktoria Gąsiewska?

Zobacz wideo Gąsiewska podsumowała Krzan. Tak zachowywała się wobec uczestników

Wiktoria Gąsiewska oceniła nową prowadzącą "Afryki Express". Jaka jest Izabella Krzan?

Wiktoria Gąsiewska w rozmowie z reporterką Plotka, Weroniką Zając, nie szczędziła ciepłych słów nowej prowadzącej. - Świetnie się sprawdziła. Iza naprawdę dała czadu. Uważam, że była taką naszą kumpelą z osiedla. Ona chyba sama siebie tak nazywała i to było czuć - wyjawiła Gąsiewska Plotkowi. Aktorka podkreśliła, że obecność Krzan była dużym wsparciem dla uczestników programu. - Czułam takie wsparcie od niej. Troszczyła się o nas, pytała o różne kwestie. Nie była surowa, a przynajmniej ja tego nie odczułam - dodała.

Poza Wiktorią Gąsiewską, która w programie wystąpiła w duecie ze swoim bratem Mateuszem, w "Afryce Express" zobaczymy również wiele innych znanych twarzy. Wśród uczestników znaleźli się Edyta Zając z partnerem Michałem Mikołajczakiem, Nikodem Rozbicki z przyjacielem Pawłem Kurkowskim, Tomasz Iwan z partnerką Karoliną Woźniak, Izu Ugonoh z żoną Antoniną Ugonoh, Monika Hoffman-Piszora z siostrą Igą Hoffman, Katarzyna Niezgoda z mężem Pawłem Markiewiczem oraz Ewa Gawryluk z mężem Piotrem Domanieckim.

Izabella Krzan zadebiutowała w roli prowadzącej "Dzień dobry TVN". Jak wypadła?

W niedzielę, 27 lipca, w wakacyjnym wydaniu "Dzień dobry TVN" zadebiutował nowy duet prowadzących - Izabella Krzan i Jan Pirowski. Dla Krzan był to kolejny krok w karierze po dołączeniu do TVN w 2024 roku. Dotychczas prowadziła program "Dobry wieczór" w TVN Style oraz przygotowuje materiały dla "DDTVN", a jesienią widzowie zobaczą ją również jako prowadzącą "Afryki Express". Pirowski znany jest m.in. z "Mam talent!" i "DeFacto". Opinie widzów na temat ich wspólnego debiutu są jednak mocno podzielone. Pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy - część widzów chwaliła świeżość, energię i dobrą chemię pomiędzy prowadzącymi, sugerując nawet, że duet powinien zostać na stałe. Inni jednak skrytykowali duet. "Ten pan nie pozwala dojść do głosu swojej koleżance. Kiepsko się to ogląda", "Mocno średni duet" - mogliśmy przeczytać.