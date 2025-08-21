Sensacyjne doniesienia z "halo tu polsat". Tej pary już nie zobaczymy!

Powoli zaczyna się jesienna ramówka w stacjach telewizyjnych. Po wakacyjnej przerwie powróci także "halo tu polsat". Okazuje się jednak, że śniadaniówkę Polsatu czekają spore zmiany. Już wcześniej Plotek informował, że zmieni się producentka programu. Teraz okazuje się, że jednej z par nie zobaczymy już dłużej na antenie. Zdecydowano się na przetasowania wśród prowadzących.

Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna nie poprowadzą już razem "halo tu polsat". Zaskakujące zmiany w formacie

To może być prawdziwe zaskoczenie dla widzów stacji. Mowa bowiem o Krzysztofie Ibiszu i Paulinie Sykut-Jeżynie, a to przecież jedni z najpopularniejszych prezenterów Polsatu. Od lat prowadzą razem "Taniec z gwiazdami" i w takim duecie pojawili się także w "halo tu polsat". Producenci programu zdecydowali się jednak na zmianę. Nasz informator wyjawił nam, że Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna nie poprowadzą już razem śniadaniówki. - To prawda, że Ibisz i Sykut-Jeżyna nie będą już razem prowadzić programu - potwierdziło źródło w rozmowie z Plotkiem. Kolejna osoba ze stacji także potwierdziła tę informację i zasugerowała, kto teraz poprowadzi program z Pauliną Sykut-Jeżyną. - Paulina będzie prowadzić program z nową osobą, która dołącza do programu. Prawdopodobnie będzie to Tomasz Wolny - dowiedział się Plotek. Uspokajamy, że Krzysztof Ibisz także ma pozostać gospodarzem show. Na ten moment nie wiadomo jednak, kto ma mu partnerować.

"Halo tu polsat" z nową producentką. Edward Miszczak przekazał to pracownikom

Już na początku sierpnia informowaliśmy o zmianie wśród producentów "halo tu polsat". Z pracownikami programu spotkał się wówczas Edward Miszczak. Dyrektor programowy stacji przekazał wtedy, że stery po Luizie Zając - szefowej programu - obejmie teraz Ewa Baj. Baj to postać z dużym doświadczeniem telewizyjnym. Odpowiadała wcześniej za randkowy hit, czyli "Love Island. Wyspę miłości", "Ugotowanych", "Brzydulę", "Lekcję stylu" oraz "Drugą stronę medalu". Wcześniej tworzyła "Dzień dobry TVN" razem z Luizą Zając.