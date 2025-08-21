Maria Jeleniewska i jej partner Kuba Nowosiński udzielili wywiadu reporterce Plotka podczas prezentacji ramówki TVN w Sopocie. W szczerej rozmowie z Weroniką Zając para opowiedziała o kulisach poszukiwania mieszkania w Warszawie i o trudnościach, z którymi muszą się mierzyć na rynku nieruchomości.

Zobacz wideo Jeleniewska nie może znaleźć mieszkania w Warszawie. Taka cena to totalna przesada

Maria Jeleniewska i Kuba Nowosiński szukają mieszkania w Warszawie. Na takie oferty natrafiają

Jak zdradzili zakochani, ich przygoda ze znalezieniem wymarzonego lokum trwa już ponad dwa i pół miesiąca. - Mamy tydzień do przeprowadzki, a mieszkania wciąż brak - przyznała Maria. Choć, jak podkreślają, nie mają wygórowanych oczekiwań, podstawowym kryterium jest czystość, schludność i dostęp do naturalnego światła. - Pracujemy z domu, więc musimy się w tej przestrzeni dobrze czuć. Już wiemy, jak trudno funkcjonuje się w mieszkaniu bez słońca - wyznała influencerka, wspominając ich poprzednie doświadczenia z lokum pozbawionym dziennego światła. Okazuje się, że Jeleniewska i Nowosiński odwiedzili już kilkanaście mieszkań, jednak większość z nich pozostawiała wiele do życzenia. - Ściany są zalane, dziury, wszystko zniszczone. Zastanawiamy się, czy nie wstyd agentom pokazywać takie miejsca - wyznał wyraźnie zdegustowany ukochany celebrytki.

Maria Jeleniewska i Kuba Nowosiński wyznają, że cena wynajmu ma dla niech znaczenie. Tyle by nie zapłacili

Co ciekawe, cena dla zakochanych nie jest najważniejszym problemem - para była gotowa podnosić budżet, byle znaleźć przestrzeń spełniającą ich potrzeby. - Za totalną przesadę uznajemy czynsz rzędu 15-20 tysięcy złotych - wyjaśnili. Mimo trudności zakochani nie rozważają wyprowadzki z Warszawy. - Tyle nas tu już trzyma, że nie wyobrażamy sobie mieszkać gdzieś indziej - podkreśliła Maria. Rozważają natomiast tymczasowe rozwiązania, jak wynajem krótkoterminowy przez Airbnb czy przeprowadzkę do rodzinnego miasta influencerki, Sosnowca, choć traktują to raczej jako ostateczność. Zakochani nie ukrywają, że mają nadzieję, że gdzieś tam w Warszawie jest mieszkanie, w którym będą mogli odnaleźć swoje miejsce na ziemi.