W ostatnim czasie o Gosi Andrzejewicz jest w mediach coraz głośniej. Niedawno szerokim echem odbiło się zaproszenie Quebonafibe na jej koncert, które wystosowała po tym, jak raper odtworzył jej utwór na PGE Narodowym. Teraz okazało się z kolei, że Andrzejewicz postanowiła spełnić się w zupełnie nowej roli. TV Puls 2 ogłosiła, że wokalistka poprowadzi nowy program w porannym paśmie, który od 1 września pojawi się na antenie stacji. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że współprowadzącą formatu "A kto to mówi?" będzie należąca do Gosi Andrzejewicz kura Pierzynka.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak się do tego odnosi?

Gosia Andrzejewicz o programie z kurą Pierzynką. Wspomniała o formule show

Informacja nietypowej prowadzącej program TV Puls 2 obiegła media lotem błyskawicy. Spotkała się także z bardzo przychylnym odbiorem widzów, którzy nie mogą doczekać się premiery "A kto to mówi?". O sprawę postanowiliśmy zapytać Gosię Andrzejewicz. Wokalistka bardzo entuzjastycznie podeszła do pomysłu stacji. - Zawsze marzyłam o własnym programie w telewizji i jak tylko dostałam taką propozycję, wiedziałam, że to będzie zaskakujący format. Współprowadzącą program jest kurka Pierzynka - mówi nam wokalistka.

Jest to program rozrywkowy o nieoczywistej formule. Wprawi ludzi w dobry humor od samego rana

- podkreśla Andrzejewicz w rozmowie z Plotkiem. Jest jeden mały szkopuł. Fani kurki Pierzynki, którzy będą chcieli zobaczyć ją na ekranie, muszą nastawić się na wczesną pobudkę. Wokalistka wyjawiła, że ich wspólny program na antenie TV Puls 2 będzie emitowany codziennie o 6:15. - Program jest częścią nowego pasma "Puls Budzi Ludzi". Startujemy od 1 września - dodaje Andrzejewicz.

Kura Pierzynka to gwiazda Instagrama Gosi Andrzejewicz. Wokalistka zabrała ją do kościoła

Informacja o tym, że Gosia Andrzejewicz jest dumną posiadaczką kury o imieniu Pierzynka, nie jest żadną nowością dla jej fanów. Wokalistka chwaliła się już swoją podopieczną na Instagramie. W tym roku, podobnie jak rok temu, Pierzynka towarzyszyła Andrzejewicz podczas wizyty w kościele w Wielką Sobotę. "Kurka Pierzynka to prawdziwa gwiazda, z którą dzisiaj wiele osób chciało sobie zrobić zdjęcie. Ksiądz proboszcz powitał kurkę z uśmiechem i poświęcił jej jajeczka. Kto wie, może jeszcze będzie rozdawać autografy i składać złote jajka?" - pisała piosenkarka.