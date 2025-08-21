Małgorzata Rozenek zaczynała karierę w 2012 roku od programu "Perfekcyjna pani domu" i dziś jest jedną z czołowych polskich celebrytek. Jesienią na antenie TVN zadebiutuje jej nowy program "Bez kompleksów", którego będzie gospodynią. Prezenterki nie mogło więc zabraknąć na prezentacji jesiennej ramówki stacji, która odbyła się 20 sierpnia. W rozmowie z Plotkiem dyrektor programowa stacji TVN wypowiedziała się na temat premierowego formatu z udziałem celebrytki.

REKLAMA

Zobacz wideo Kazen tak podsumowała Rozenek-Majdan

Lidia Kazen szczerze o Małgorzacie Rozenek. "Sama przeszła wiele operacji"

Małgorzata Rozenek będzie gospodynią nowego programu "Bez kompleksów", w którym uczestniczki pod okiem specjalistów i chirurgów będą przechodzić metamorfozy oparte na medycynie estetycznej oraz chirurgii plastycznej. W wywiadzie dla Plotka szefowa TVN wyraziła przekonanie, że format odniesie sukces, a prezenterka jest wręcz stworzona do jego prowadzenia.

Ja bardzo wierzę w Małgosię w tym formacie. Ona jest spójna i z tym tytułem i z tymi problemami, które mają bohaterki programu. Gośka jest pełna empatii i wsparcia dla nich. Sama przeszła wiele operacji, o których mówi otwarcie i szczerze i ona wie, co kobieta czuje, kiedy potrzebuje jakiejś zmiany

- podsumowała prezenterkę. Na tym jednak nie koniec. - Gosia rezonowała zawsze i niech rezonuje jak najdłużej może. To jest jej pomysł na siebie i z zainteresowaniem będę się przyglądała, jak ten format będzie odbierany przez widzki - dodała Kazen.

Dyrektorka programowa TVN nie mogła nachwalić się Małgorzaty Rozenek. "Wielu osobom się to nie podoba"

Lidia Kazen w rozmowie z Plotkiem nie poprzestała na skomentowaniu nowego programu Małgorzaty Rozenek. Dyrektorka programowa TVN-u wystawiła prezenterce prawdziwą laurkę. - Gośka jest obłędnie pracowita, świadoma swojego warsztatu, świadoma braków, świadoma tego, w którą stronę chce swoją karierę prowadzić. Wielu osobom się to nie podoba, dlatego też tak mocno rezonuje w świecie online. Życzę jej jak najlepiej i będę się przyglądać - wychwalała prezenterkę.