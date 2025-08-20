Szelągowska zapytana o rolę syna u boku Kożuchowskiej. "Niewdzięczna postać"

Dorota Szelągowska 20 sierpnia pojawiła się na imprezie ramówkowej TVN-u. Wszystko dlatego, że w jesiennej ramówce stacji znalazł się jej nowy program wnętrzarski "Pogromcy chaosu", który poprowadzi z Agnieszką Witkowską, znaną jako "Architekt porządku". Podczas eventu porozmawialiśmy z Szelągowską na kilka tematów. Zapytaliśmy ją także o karierę aktorską jej syna - Antoniego Sztaby.

REKLAMA

Zobacz wideo Szelągowska podziwiała syna, który grał u boku Kożuchowskiej.

Syn Doroty Szelągowskiej zagrał w hicie Netfliksa

Dorota Szelągowska doczekała się dwójki dzieci - Antoniego, który urodził się w 2001 roku, a także córki Wandy, która przyszła na świat w 2018 roku. Syn gwiazdy postanowił także robić karierę w show-biznesie. Antek Sztaba postawił na aktorstwo i wygląda, że coraz lepiej radzi sobie zarówno na planach filmowych, jak i serialowych. Niedawno zagrał w hicie Netfliksa - serialu "Aniela", w którym tytułową postać zagrała Małgorzata Kożuchowska. Antek Sztaba z kolei wcielił się w rolę rapera Banana. Zapytaliśmy więc Szelągowską, co sądzi o grze aktorskiej syna w tej głośnej produkcji. - Fantastyczny serial, serdecznie polecam. Uważam, że Gośka Kożuchowska zrobiła taką robotę! Jakie to jest dobre, jakie to jest smaczne. W głos się śmiałam - zachwycała się, początkowo nie wspominając o synu.

Po chwili dodała: - A Gabrysia Muskała to jest tam taka postać tam wykreowana. Serial "Aniela" absolutnie wszystkim polecam - powiedziała. Dopiero po chwili wspomniała o Antku - Oczywiście jestem dumna z tego, że mój syn zagrał tam niewdzięczną postać Banana, ale ten serial sprawił mi bardzo dużo radości - usłyszeliśmy. Zapytaliśmy też gospodynię "Totalnych remontów Szelągowskiej", czy oglądając syna na szklanym ekranie, odrobinę się stresowała. - Nie, oglądałam serial po prostu. Bardzo dobry, zabawny serial - wypaliła.

Dorota Szelągowska o karierze syna

Antek Sztaba zagrał nie tylko w "Anieli". Na konice ma też kilka ról, również w głośnych produkcjach. Debiutował rolą Krisa w "Na Wspólnej". Później wystąpił także m.in. w takich filmach, jak "Zadra" oraz "Minghun". Szersza publiczność kojarzy go także z seriali "Przesmyk" i "Lipowo. Zmowa milczenia". Jak na jego przygodę z kinem oraz szklanym ekranem patrzy się jego znanej mamie? - Z przyjemnością, jak pewnie każdej mamie, która widzi, że jej dziecko jest szczęśliwe, wykonuje zawód, kończy studia i odnosi sukcesy. Każdy rodzice jest wtedy szczęśliwy - podsumowała. Dekoratorka wnętrz podkreśliła też, że jej syn sam zapracował na sukces i była to ciężka praca.