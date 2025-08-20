Paulina Krupińska od lat przyjaźni się z Anną i Robertem Lewandowskimi. Celebryci często udają się na wspólne wypady, co skrupulatnie relacjonują w mediach społecznościowych. W rozmowie z Weroniką Zając, reporterką Plotka prezenterka uchyliła rąbka tajemnicy na temat małżeństwa trenerki i piłkarza.

Zobacz wideo Krupińska była z Lewandowskimi na Majorce. Jakim są małżeństwem?

Paulina Krupińska zdradza, czy Lewandowscy są zgodnym małżeństwem

Paulina Krupińska pojawiła się na prezentacji jesiennej ramówki TVN. Prezenterka założyła na tę okazję malinową sukienkę z kwiatowym printem. Stylista miał jednak pewne wątpliwości co do wyboru obuwia. Celebrytka znalazła również chwilę na rozmowy z reporterami. W wywiadzie dla Plotka zdradziła między innymi, czy Anna i Robert Lewandowscy tworzą zgrany duet.

Oni są bardzo zgraną parą. Są ze sobą kilkanaście lat, więc muszą być zgranym duetem, żeby to wszystko funkcjonowało, tym bardziej w tak trudnej przestrzeni, w której funkcjonują. W show-biznesie, pod presją, jest tyle oczekiwań ludzi tyle ocen. Oni są bardzo ze sobą

- ujawniła. Krupińska podzieliła się też swoimi sposobami na udany związek. - Trzeba się lubić, to po pierwsze. Trzeba się szanować. Trzeba lubić wspólnie spędzać czas, mieć wspólne pasje. My mamy z mężem parę takich wspólnych pasji, jeśli chodzi o aktywność fizyczną, to nas łączy - powiedziała modelka.

Paulina Krupińska mówi, gdzie chciałaby zamieszkać. "Lubię ten klimat"

Paulina Krupińska spędza bardzo dużo czasu w Hiszpanii, w te wakacje spędziła miesiąc na Majorce. Reporterka Plotka zapytała więc celebrytkę, czy chciałaby zamieszkać w tym popularnym wśród polskich gwiazd kraju. Prezenterka zdradziła, że myśli o tym. Dodała jednak, że rozważa także inną lokalizację. - Być może Hiszpania, bo lubię ten klimat, ale też bardzo urzekają mnie Włochy. Teraz byliśmy nad Gardą w dwie rodziny , tam masz jezioro, masz piękne góry, dosłownie 40 minut i możesz jechać na narty, więc nie wiem, czy nie skusić się, jeśli w przyszłości będę miała taką możliwość, jednak na mieszkanie takie okazjonalne we Włoszech - wyjawiła.