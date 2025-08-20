20 sierpnia odbyło się wydarzenie z okazji jesiennej ramówki TVN-u. Na imprezie pojawiło się mnóstwo polskich gwiazd, które zachwyciły stylizacjami. Wśród nich znalazła się Dorota Szelągowska. Tym razem zaprezentowała się w różu. Co na to stylistka?

Stylistka Wiktoria Wolniak-Czupajło specjalnie dla Plotka oceniła kreację Doroty Szelągowskiej. Projektantka wnętrz tym razem postawiła na różową stylizację. "Stylizacja Szelągowskiej to total look w odcieniach różu - oversize’owa marynarka, bluzka w intensywnym kolorze oraz krótka spódnica z dużą, rzucającą się w oczy kokardą. Całość domykają różowe sandałki na obcasie, dzięki czemu zestaw jest bardzo spójny kolorystycznie i zdecydowanie przyciąga wzrok" - przekazała stylistka. Dodała również, czego zabrakło w kreacji Szelągowskiej. To mogłoby być lepsze. "Plus za konsekwencję i odwagę - róż w total looku naprawdę robi wrażenie. Jednak przy tak mocnym akcencie w dolnej części (kokarda) klasyczna, dopasowana marynarka sprawia, że całość wygląda trochę kiczowato. Lepszym rozwiązaniem byłby wybór oversize’owej marynarki, która zrównoważyłaby proporcje i dodała stylizacji nowoczesnego charakteru" - skwitowała. Wiktoria Wolniak-Czupajło podsumowała strój projektantki. "Końcowa nota: 3/5 – energetycznie i odważnie, ale trochę za dużo na raz. Z drobnymi poprawkami mogłoby być efektownie i szykownie, a nie lekko przesadnie" - przekazała nam.

Gwiazdy błyszczały na prezentacji ramówki stacji TVN. Ewa Drzyzga w klasycznej kreacji

Modowy ekspert Michał Musiał ocenił stylizacje gwiazd. Ewa Drzyzga na prezentacji ramówki stacji TVN postawiła na elegancką i minimalistyczną sukienkę. Co na to stylista? Pojawiło się jedno "ale". - Ewa Drzyzga wyglądała bardzo dobrze. Pudrowa, nowoczesna w swoim wyrazie sukienka dodała dziennikarce pazura i elegancji. Świetnym rozwiązaniem okazał się wybór klapek i torebki w brązowym kolorze - doskonale przełamał całość i wpisał się w obecne trendy. Warto zwrócić uwagę także na włosy dziennikarki - są lekko pofalowane i bardzo naturalnie wystylizowane. Teraz tak właśnie się czeszemy. Mały minus za naszyjnik - jest on tutaj zupełnie niepotrzebny - przekazał nam. Więcej przeczytacie TUTAJ.