W środę, 20 sierpnia, stacja TVN zorganizowała prezentację jesiennej ramówki. Jak zwykle na wydarzenie tłumnie przybyły wszystkie najważniejsze gwiazdy TVN-u. Nie zabrakło więc Małgorzaty Rozenek, Pauliny Krupińskiej, Magdy Gessler, Ewy Drzyzgi, Doroty Wellman czy Doroty Szelągowskiej. Wszystkie chętnie prezentowały swoje stylówki. Sprawdźcie, co na ich temat powiedział nam fryzjer gwiazd i stylista, Michał Musiał.
Nie da się ukryć, że na czerwonym dywanie wszystkie gwiazdy robiły wszystko, by to właśnie na nie zwrócić uwagę. Bez wątpienia szyku zadała Ewa Drzyzga, która postawiła na elegancką i minimalistyczną kreację. Miała na sobie asymetryczną sukienkę w odcieniu pudrowego różu, która podkreśla sylwetkę dzięki delikatnemu drapowaniu i wiązaniu w talii. Długość midi oraz subtelne rozcięcie z przodu nadały całości szyku, ale też nutę zmysłowości. Modowy ekspert Michał Musiał dostrzegł w jej looku jeden minus. - Ewa Drzyzga wyglądała bardzo dobrze. Pudrowa, nowoczesna w swoim wyrazie sukienka dodała dziennikarce pazura i elegancji. Świetnym rozwiązaniem okazał się wybór klapek i torebki w brązowym kolorze - doskonale przełamał całość i wpisał się w obecne trendy. Warto zwrócić uwagę także na włosy dziennikarki - są lekko pofalowane i bardzo naturalnie wystylizowane. Teraz tak właśnie się czeszemy. Mały minus za naszyjnik - jest on tutaj zupełnie niepotrzebny - wyznał.
Z kolei Paulina Krupińska wybrała sukienkę w intensywnym, malinowym odcieniu z kwiatowym printem, która łączy w sobie kilka ciekawych trendów. Gorsetowa góra wyeksponowała dekolt, a bufiaste rękawy dodały całości modowego pazura. Największe wrażenie robił jednak asymetryczny dół - krótszy z przodu i efektownie wydłużony z tyłu, co sprawiło, że sylwetka nabrała lekkości i dynamiki. Drapowania w talii dodatkowo modelowały figurę i podkreśliły kobiece kształty. A co o stylizacji gwiazdy sądzi Michał Musiał? - Paulina Krupińska zdecydowała się na efektowną kreację o niecodziennym fasonie. Uwagę zwracała nie tylko forma, ale także subtelnie połyskująca tkanina w kwiatowy print. W połączeniu z bardzo modnymi bransoletkami całość wyglądała naprawdę dobrze. Jedyne, do czego można by się przyczepić to buty - zdecydowanie lepiej sprawdziłyby się wiązane sandałki na szpilce lub kontrastujące z całością kowbojki. Całość nabrałaby wówczas bardziej modowego charakteru. Poza tym trudno się do czegokolwiek innego przyczepić - powiedział nam modowy ekspert.
Na jesiennej ramówce TVN- u nie mogło zabraknąć gwiazdy "Kuchennych rewolucji". Magda Gessler zaprezentowała się w asymetrycznej i zwiewnej błękitnej sukni z falbanami, która do tego była nieco przezroczysta. Uwagę zwracały też jej buty - gwiazda postawiła bowiem na wygodne i różowe... crocsy.
