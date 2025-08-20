W środę, 20 sierpnia, stacja TVN zorganizowała prezentację jesiennej ramówki. Jak zwykle na wydarzenie tłumnie przybyły wszystkie najważniejsze gwiazdy TVN-u. Nie zabrakło więc Małgorzaty Rozenek, Pauliny Krupińskiej, Magdy Gessler, Ewy Drzyzgi, Doroty Wellman czy Doroty Szelągowskiej. Wszystkie chętnie prezentowały swoje stylówki. Sprawdźcie, co na ich temat powiedział nam fryzjer gwiazd i stylista, Michał Musiał.

REKLAMA

Zobacz wideo Woliński ma na koncie koszmarną podróż. To zdarzyło się pierwszej nocy

Tak wyglądały gwiazdy na prezentacji ramówki stacji TVN. Krupińska cała w kwiatach

Nie da się ukryć, że na czerwonym dywanie wszystkie gwiazdy robiły wszystko, by to właśnie na nie zwrócić uwagę. Bez wątpienia szyku zadała Ewa Drzyzga, która postawiła na elegancką i minimalistyczną kreację. Miała na sobie asymetryczną sukienkę w odcieniu pudrowego różu, która podkreśla sylwetkę dzięki delikatnemu drapowaniu i wiązaniu w talii. Długość midi oraz subtelne rozcięcie z przodu nadały całości szyku, ale też nutę zmysłowości. Modowy ekspert Michał Musiał dostrzegł w jej looku jeden minus. - Ewa Drzyzga wyglądała bardzo dobrze. Pudrowa, nowoczesna w swoim wyrazie sukienka dodała dziennikarce pazura i elegancji. Świetnym rozwiązaniem okazał się wybór klapek i torebki w brązowym kolorze - doskonale przełamał całość i wpisał się w obecne trendy. Warto zwrócić uwagę także na włosy dziennikarki - są lekko pofalowane i bardzo naturalnie wystylizowane. Teraz tak właśnie się czeszemy. Mały minus za naszyjnik - jest on tutaj zupełnie niepotrzebny - wyznał.

Z kolei Paulina Krupińska wybrała sukienkę w intensywnym, malinowym odcieniu z kwiatowym printem, która łączy w sobie kilka ciekawych trendów. Gorsetowa góra wyeksponowała dekolt, a bufiaste rękawy dodały całości modowego pazura. Największe wrażenie robił jednak asymetryczny dół - krótszy z przodu i efektownie wydłużony z tyłu, co sprawiło, że sylwetka nabrała lekkości i dynamiki. Drapowania w talii dodatkowo modelowały figurę i podkreśliły kobiece kształty. A co o stylizacji gwiazdy sądzi Michał Musiał? - Paulina Krupińska zdecydowała się na efektowną kreację o niecodziennym fasonie. Uwagę zwracała nie tylko forma, ale także subtelnie połyskująca tkanina w kwiatowy print. W połączeniu z bardzo modnymi bransoletkami całość wyglądała naprawdę dobrze. Jedyne, do czego można by się przyczepić to buty - zdecydowanie lepiej sprawdziłyby się wiązane sandałki na szpilce lub kontrastujące z całością kowbojki. Całość nabrałaby wówczas bardziej modowego charakteru. Poza tym trudno się do czegokolwiek innego przyczepić - powiedział nam modowy ekspert.

Magda Gessler też zwróciła na siebie uwagę. Patrzymy na buty

Na jesiennej ramówce TVN- u nie mogło zabraknąć gwiazdy "Kuchennych rewolucji". Magda Gessler zaprezentowała się w asymetrycznej i zwiewnej błękitnej sukni z falbanami, która do tego była nieco przezroczysta. Uwagę zwracały też jej buty - gwiazda postawiła bowiem na wygodne i różowe... crocsy.

Zobacz, jak wyglądały wszystkie gwiazdy na jesiennej ramówce stacji TVNOtwórz galerię