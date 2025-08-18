18 sierpnia Wersow i Friz przekazali informację o tym, że wzięli ślub. "Powiedzieliśmy sobie 'tak'. Zniknęliśmy na dwa miesiące, bo chcieliśmy skupić się tylko na nas i naszej rodzinie. Powiedzieliśmy sobie 'tak' i chcieliśmy to przeżyć z najbliższymi w najpiękniejszym miejscu na Ziemi. A teraz wracamy - szczęśliwsi niż kiedykolwiek" - napisali. Przy okazji zapowiedzieli premierę filmu. "Premiera 'FRIZ & WERSOW. Miłość w czasach online' już 3 października w kinach" - czytamy. Zakochani podzielili się także kadrem obrączek, o których opowiedziała dla nas Zuzanna Anna Kamińska, projektantka marki biżuteryjnej ZOZO Luxury i ZOZO Jewellery oraz znawczyni kamieni szlachetnych.

REKLAMA

Zobacz wideo Zwiastun filmu "Friz & Wersow. Miłość w czasach online". Już wkrótce trafi do kin

Wersow i Friz zdecydowali się na luksusowe obrączki? Ekspertka ocenia

Jak przyznała Zuzanna Anna Kamińska, influencerzy zdecydowali się na luksusowe obrączki. - Obrączki Cartier wysadzane diamentami to klasyka luksusowej biżuterii. Marka od ponad wieku uchodzi za jednego z najbardziej prestiżowych jubilerów na świecie. Wielu ludzi wybiera ich obrączki. Ja uważam, że kwestia wyboru obrączek jest bardzo indywidualna, wszystko zależy od tego, co kto lubi - zaczęła ekspertka w rozmowie z nami. - Jako znawczyni kamieni szlachetnych i projektantka biżuterii,wybrałabym coś nietuzinkowego i zaprojektowałabym obrączki, jakich nikt nie ma, natomiast para wybrała klasyczny model, znany na całym świecie z bardzo dobrej firmy jubilerskiej - uzupełniła Kamińska. Przeszła następnie do kwestii finansów. - Koszt takiej obrączki to dziś ok. 26 000 złotych - wersja z dwoma rzędami diamentów. Natomiast z trzema rzędami diamentów ok. 42 000 zł - dowiadujemy się. - Z całego serca gratulujemy parze młodej i życzymy wszystkiego najlepszego - przekazała na koniec znawczyni.

Po zdjęcia obrączek zapraszamy do galerii zdjęć.

galOtwórz galerię

Wersow nie chciała być z Frizem? "Olewała"

Pierwsze spotkanie Wersow i Friza nie skończyło się sukcesem. - Nagrałem kiedyś film o Werce, po tym, jak się poznaliśmy, a ona nie chciała się ze mną spotkać i mnie olewała. Mówię, dobra: "Nagram filmik, może coś z tego będzie, może się jej przypodobam". Nagrałem filmik, że poznałem najpiękniejszą dziewczynę w swoim życiu, Weronikę - opowiadał influencer na nagraniu. Później Wersow zmieniła zdanie. - Zrobiłeś wtedy na mnie duże wrażenie tym, że byłeś taki zdeterminowany. To, że nagrałeś ten film, to było mega słodkie, ale na ten moment nie podziałało, bo nie szukałam wtedy chłopaka, a wręcz miałam ich dość - dodała influencerka.