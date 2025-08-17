"Dzień dobry TVN" w tym roku świętuje swoje 20-lecie, a stacja przygotowała dla widzów szereg wyjątkowych niespodzianek. Z tej okazji powracają dawne gwiazdy programu, a jubileuszowe wydania mają przypomnieć najważniejsze momenty dwóch dekad śniadaniówki.

REKLAMA

Zobacz wideo Chajzer o Rozenek-Majdan. Byli prowadzący "DDTVN" trzymają ze sobą sztamę?

Filip Chajzer w "Dzień dobry TVN"? Wiemy, co planuje

Wielu widzów "Dzień dobry TVN" w komentarzach pod postami o powrotach kolejnych gwiazd w mediach społecznościowych stacji zastanawia się, czy na ekranie ponownie zobaczymy Filipa Chajzera. Przypomnijmy, że dziennikarz na antenie miał również kilka wpadek, co także czasem wytykają mu fani programu. Postanowiliśmy zasięgnąć informacji o ewentualnym powrocie u źródła. W rozmowie z Plotkiem dziennikarz wyjawił, że zrealizuje dwa specjalne materiały reporterskie, które będziemy mogli obejrzeć na antenie. "Urodziłem się reporterem i na zawsze nim będę. Moje miejsce jest z ludźmi na ulicy" - wyjawił dziennikarz. "Taką też propozycję przyjąłem na dwa materiały - jak za dawnych lat. Nie mogę się doczekać - to był fantastyczny czas w moim życiu" - podsumował prezenter w rozmowie z nami. Warto przypomnieć, że Chajzer wraca do programu w wyjątkowym jubileuszowym kontekście, który obok jego materiałów obejmuje również powroty Małgorzaty Ohme, Kingi Rusin, Bartosza Węglarczyka czy Wojciecha Jagielskiego.

Małgorzata Ohme powraca do "Dzień dobry TVN". Widzowie nie kryją radości

Na oficjalnym profilu "Dzień dobry TVN" na Instagramie pojawiła się informacja również o innym głośnym powrocie. "Małgorzata Ohme dołącza do świętowania 20-lecia 'Dzień dobry TVN'! Będzie wyjątkowo!" - ogłoszono, prezentując grafikę z prowadzącą. Przypomnijmy, że Ohme prowadziła śniadaniówkę w latach 2019–2023, zdobywając sympatię widzów dzięki ciepłemu podejściu i naturalności. Jej partnerem w programie był właśnie Filip Chajzer. Pod wpisem na Instagramie i na facebookowym profilu stacji pojawiło się mnóstwo komentarzy od widzów wyrażających radość z powrotu Ohme: "Mogłaby zostać na stałe", "Nasza kochana Małgosia", "Bardzo jej brakuje. Rozjaśniała ten program", "Cudownie, uwielbiam" - pisali fani.