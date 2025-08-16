Już jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami" zobaczymy Agnieszkę Kaczorowską oraz Marcina Rogacewicza. W mediach pojawiają się pogłoski, jakoby tę dwójkę łączyło coś więcej, ale oboje konsekwentnie unikają tego tematu. 16 sierpnia Polsat oficjalnie ogłosił, że zobaczymy ich w duecie w tanecznym show. Co na ten temat sądzą tancerze - Stefano Terrazzino i Aneta Piotrowska?

REKLAMA

Zobacz wideo Bursztynowicz po propozycji "TzG" zadzwoniła do Szapołowskiej. Wtem podsumowała Kaczorowską

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz w duecie w "Tańcu z gwiazdami". Stefano Terrazzino to podsumował

Stefano Terrazzino, który przez wiele edycji pełnił funkcję trenera tańca w "Tańcu z gwiazdami", zwrócił uwagę na to, że już kiedyś w programie występowały pary, dając przykład Marty Żmudy-Trzebiatowskiej i Adama Króla. - Taniec to jest praca, czy się znasz, czy się nie znasz. To wszystko ma swoje plusy i minusy. Nie ma idealnej sytuacji. Czasami jak się nie znasz, jest taki piękny rodzaj wstydu, naturalnej bariery, które są bardzo artystyczne, wartościowe - zauważa tancerz w rozmowie z Plotkiem. - Jak się znasz, to może być zaletą. To zależy, jak będą pracować, jaką będą mieć chemię na parkiecie, jaką Marcin będzie mieć koordynację, jak będzie się odnajdował w tej stresującej sytuacji - wylicza Terrazzino.

- Oczywiście połączenie między ludźmi zawsze jest pomocne, bo daje spokój. Nie trzeba w takich sytuacjach być parą, bo można to złapać po pierwszych godzinach, jak się poznasz na treningu, ale niektórzy tego nie złapali, nawet jak są razem - mówi nam tancerz. Stefano Terrazzino jasno podkreśla jednak, że nie uważa, aby pary, które znają się poza programem, miały ułatwiony udział w "Tańcu z gwiazdami"

Na pewno bym nie myślał w takiej kategorii, że mają łatwiej, to na pewno nie. Mają tak samo jak inni. Muszą robić wszystko tak, jak pozostałe pary

- podsumował.

Aneta Piotrowska, która także była tancerką w programie, zwróciła uwagę także na inny aspekt. - Jak dla mnie wizualnie są bardzo dopasowani. To jest równie ważne. Z tego co, wiem, u Marcina muzyka w życiu zawsze towarzyszyła, a więc wrażliwość i poczucie rytmu mogą ich daleko zaprowadzić. Czego im życzę - powiedziała nam.

Co o duecie Kaczorowska-Rogacewicz uważa ekspertka od PR? - To świetne połączenie i myślę, że to też strategiczne podejście. To para, o której się mówi. Wizerunkowo to świetny krok dla wszystkich zarówno dla pary, jak i dla stacji - oceniła w rozmowie z Plotkiem Marta Rodzik.

Agnieszka Kaczorowska jasno o relacji z Marcinem Rogacewiczem

Co jakiś czas w mediach mówi się o tajemniczej relacji Kaczorowskiej i Rogacewicza. Oboje nie są w tej kwestii wylewni i nie komentują sprawy. W najnowszej rozmowie ze Światem Gwiazd tancerka odniosła się do tego tematu, jasno dając do zrozumienia, że nie chce mówić o prywacie. - Ja myślę, że w ogóle powinniśmy oddzielić życie prywatne od zawodowego. Rozmawiajmy o programie, o wszystkim, co jest tworzone do programu, na parkiet, a mniej o tym, co prywatne. Dajmy sobie trochę przestrzeni, wolności życia - powiedziała.