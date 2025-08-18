20 lat temu Doda została żoną Radosława Majdana. Stanęła na ślubnym kobiercu w 2005 roku. Ich relacja szybko się zakończyła, a medialna burza trwa do dziś. W 2008 roku doszło do rozwodu. W 2018 roku piosenkarka poślubiła Emila Stępienia. Trzy lata później ta relacja również zakończyła się w atmosferze sporów i skandalu. Sama artystka nie szczędziła słów na temat swoich byłych. "Miałam seksoholika, alkoholika, narkomana i takiego totalnego atencjusza" - mówiła w rozmowie z Katarzyną Nosowską. Ewelina Salwuk-Marko, ekspertka od PR-u i kreacji wizerunku eksperta, wykładowczyni akademicka i przedsiębiorczyni specjalnie dla nas oceniła, czy burzliwe małżeństwa i rozwody Dody wpłynęły na jej wizerunek i karierę. "Z mojej perspektywy nie można powiedzieć, że skandale były zaplanowanym narzędziem budowania wizerunku. Z moich obserwacji wynika, że wiele kontrowersji pojawiało się niezależnie od niej i było podtrzymywanych przez otoczenie oraz media, które chętnie wracały do wątków prywatnych. W efekcie życie osobiste często stawało się tematem numer jeden, czasem przysłaniającym jej dokonania artystyczne, których jest naprawdę sporo (...)" - zaznaczyła ekspertka. To jednak dopiero początek.

Małżeństwa Dody miały wpływ na jej karierę i medialny wizerunek? Ekspertka od PR-u wszystko podsumowała

Ewelina Salwuk-Marko wyznała, jak związki Dody mogły wpłynąć na jej karierę. Przyznała, że nie ma w tym nic dziwnego, że życie prywatne artysty ciekawi fanów. Co za tym idzie, związki piosenkarki były jednym z aspektów, które interesowały jej słuchaczy. "Małżeństwa Dody stały się częścią narracji wokół jej wizerunku, bo od początku kariery jest ona jedną z najbardziej rozpoznawalnych i komentowanych postaci polskiego show-biznesu. W naturalny sposób przyciąga uwagę mediów, które chętnie wracają do wątków prywatnych, nawet wiele lat po ich zakończeniu. To powodowało, że życie osobiste momentami przykrywało jej działalność artystyczną. Myślę, że sama artystka wolałaby, aby na pierwszym planie była muzyka i projekty artystyczne, zwłaszcza że pamiętamy okres, kiedy jej piosenki przez lata nie były grane w radiu, a mimo to konsekwentnie tworzyła i koncertowała" - przekazała ekspertka od PR-u.

Specjalistka dodała, że Doda jest niezwykle ambitną i pracowitą osobą. Każdy może mieć jednak opinie na temat jej wizerunku medialnego i działalności. "Jedni ją za to podziwiają, inni krytykują - i to właśnie ta polaryzacja sprawia, że budzi tak duże emocje. Nikt z nas nie chce, by zaglądano nam do życia prywatnego i rozkładano każdy jego aspekt na czynniki pierwsze - z biegiem lat to musi być po prostu męczące, szczególnie w przypadku osób publicznych, które żyją w ciągłym świetle reflektorów" - przekazała.

Czy z perspektywy czasu związki pełne skandali miały negatywny wpływ na wizerunek piosenkarki? Ekspertka zabrała głos

Ewelina Salwuk-Marko skomentowała dla nas wizerunek medialny Dody. Zaznaczyła, czy stare sytuacje z byłymi partnerami pełne skandali mogły wpłynąć na dzisiejszy odbiór artystki. Dodała, że z czasem wokalistka stała się bardziej świadoma nie tylko jeśli chodzi o życie zawodowe, ale również prywatne. "Związki te na pewno wpłynęły na to, jak była jest i pewnie nadal będzie postrzegana, bo media często podkreślały elementy konfliktów czy kontrowersji. Trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, że miały wyłącznie negatywny wpływ - wizerunek Dody ewoluował, a ona sama z biegiem lat stała się bardziej świadomą i doświadczoną artystką, potrafiącą kontrolować swój przekaz. Obecnie jej aktywność medialna jest w dużej mierze skoncentrowana na muzyce i projektach, a życie osobiste nie dominuje już tak bardzo w przekazie (...)" - wyznała. Dodała, że pomimo kontrowersji Doda wciąż jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich gwiazd. Ekspertka przekazała też, że nie każdy musi przepadać za Dodą, jednak trzeba przyznać, że nieprzerwana działalność piosenkarki w show-biznesie robi wrażenie i budzi podziw.

