Karol i Marta Nawroccy pojawili się 15 sierpnia przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie złożyli wieniec, a następnie wzięli udział w mszy świętej w intencji ojczyzny w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Spojrzeliśmy na ich stylizacje i poprosiliśmy o komentarz ekspertki: Karolinę Kotas i Ewę Rubasińską-Ianiro.

REKLAMA

Zobacz wideo O tym Nawrocki rozmawiał z Tuskiem. Szefernaker relacjonuje

Marta Nawrocka zachwyciła? Tak jej stylizację skomentowały specjalistki

Marta Nawrocka zaprezentowała się w beżowym dwuczęściowym garniturze. Karolina Kotas uważa, że pierwsza dama wyglądała świetnie. - Stylizacja Marty Nawrockiej to świetny przykład, jak można połączyć minimalizm z nowoczesnością. Bardzo elegancki, stonowany zestaw w jednolitym kolorze. Dobrze dobrany odcień beżu - neutralny, pasujący do okazji państwowej. Krój spodni z szeroką nogawką i lekko podwyższonym stanem dodaje sylwetce lekkości, a góra z wysoką stójką nadaje formalny charakter - zauważa stylistka i ekspertka modowa. - To nie są zestawy w klimacie "urzędniczym" czy "ciotki z imienin". Jest w nich moda, świeżość i styl. Ma potencjał, sylwetkę i urodę, by stać się naprawdę dobrze ubraną pierwszą damą i ten look to potwierdza - dodaje. Ekspertce podobała się również prosta fryzura Nawrockiej. - Całość jest minimalistyczna, ale ciekawa. Jedynie buty dobrałabym w nieco jaśniejszym odcieniu, żeby zachować jedną linię ze spodniami - podsumowała.

Nawroccy podczas obchodów Święta Wojska PolskiegoOtwórz galerię

Ewa Rubasińska-Ianiro uważa, że sama stylizacja Nawrockiej była trafiona. - Koncept odważny, świeży, dobry - twierdzi ekspertka. Dodała, że niekoniecznie dobrym wyborem był materiał. - Sięgnięcie po tkaninę niedostosowaną do fasonu i niewspierającą sztywnej, trudnej konstrukcji żakietu to błąd, który już w tej kadencji widzieliśmy. W ostrym, sierpniowym słońcu niedostatki tego wyboru stają się jeszcze bardziej widoczne - ocenia stylistka. Uważa, że zmarnowano tu potencjał Nawrockiej.

Karol Nawrocki wypadł dobrze. Stylistki nie miały wątpliwości

Prezydent pojawił się w klasycznie skrojonym garniturze. Dopasował do niego czerwony krawat. - Prezentował się bardzo elegancko. Czerń garnituru, biała koszula i czerwony krawat to klasyka, ale też czytelne nawiązanie do kolorów flagi Polski, co jest świetnym ukłonem w stronę symboliki państwowej - zauważa Karolina Kotas. Zwróciła uwagę na odpowiednio skrojoną stylizację. - Widać, że marynarka jest dobrze skrojona, spodnie mają odpowiednią długość, a buty są eleganckie i dobrane do całości, co u panów nie zawsze jest oczywiste - podkreśla w rozmowie z Plotkiem. Zwróciła uwagę na to, jak wcześniej prezentował się Nawrocki. - Zauważam też zmianę na plus w stosunku do czasów kampanii. Wtedy marynarki bywały za małe, dziś widać, że są dobrze dopasowane, zapewne szyte na miarę, co przy sportowej sylwetce prezydenta jest kluczowe - oceniła stylistka.

Ewa Rubasińska-Ianiro "szanuje konsekwencję w powielaniu zwycięskiego wizerunku" Nawrockiego. - Pan prezydent wygląda tak, jakby po każdej oficjalnej okazji był starannie odstawiany do szafy, by wyciągnąć go z niej dopiero na kolejne wydarzenie. Trzeba przyznać, że jest w tym metoda - dodaje stylistka. Zaznaczyła, że działa tu stara zasada "dobrego się nie zmienia".