"Ranczo" zadebiutowało na antenie TVP w 2006 roku. Widzowie przez dziesięć sezonów mogli śledzić losy mieszkańców wsi Wilkowyje. Produkcja zakończyła się w 2016 roku, ale od pewnego czasu mówi się, że doczekamy się 11. odsłony serialu, co z pewnością uradowało wiernych fanów. Reżyser Wojciech Adamczyk zapowiada powrót, a my dowiedzieliśmy się, co dzieje się za kulisami. Jest inaczej, niż sądzono.

Zobacz wideo Beata Kowalska ujawnia sekret "Rancza". Chodzi o reżysera i scenariusz

"Ranczo" powróci? Mamy wieści zza kulis

Reżyser serialu w kolejnych wywiadach mówi o tym, że już niedługo doczekamy się 11. sezonu "Rancza". W rozmowie z Plejadą wyjawił, że powstanie sześć odcinków, które zostały napisane jeszcze przez nieżyjącego już scenarzystę Roberta Bruttera. Jak twierdzi, rozmawiał już z aktorami, którzy mają być chętni na powrót na plan produkcji. Cezary Żak był jednak zdziwiony, gdy zapytano go o powrót serialu. - Mówiąc szczerze i to tak naprawdę szczerze: zupełnie nic o tym nie wiem - mówił w wywiadzie dla portalu WP Film. Bogdan Kalus zaznaczył, że nikt nie rozmawiał z nim o konkretach. Zaskoczony był również Piotr Pręgowski. Czy zobaczymy kolejny sezon "Rancza"? Jak powiedział nam informator, nic nie jest jeszcze pewne. "Prowadzone są wstępne rozmowy. Jeszcze nic nie jest potwierdzone" - przekazał Plotkowi.

"Ranczo" doczekało się zlotu fanów. Nie będzie na nim ani Żaka, ani Barcisia

Mimo że niemal dekadę temu zakończono produkcję serialu, cieszy się on niegasnącą popularnością. W Jeruzalu trwają właśnie przygotowania do obchodów 20-lecia "Rancza", które odbędą się 16 sierpnia. Na wydarzeniu nie pojawią się jednak Cezary Żak oraz Artur Barciś. "W Jeruzalu koncert z okazji 20-lecia 'Rancza', a my z kolegą w pracy" - napisał odtwórca roli księdza i wójta, zachęcając do wzięcia udziału w spektaklach. "Fajnie byłoby jako 'niespodzianka', żeby wpadli panowie 16 sierpnia do Jeruzala. Chętnie zaśpiewamy 100 lat wszyscy razem" - napisał jeden z internautów. Aktorzy nie pojawią się na zlocie fanów, co przekazał Cezary Żak. "Niestety to technicznie niemożliwe, ale nasz akcent będzie. Proszę o cierpliwość podczas koncertu" - odpowiedział mu aktor, co spotkało się ze smutnymi reakcjami internautów.