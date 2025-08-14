"Dzień dobry TVN" stara się nie nudzić telewidzów i co rusz wprowadza nowe zmiany w programie. Przypomnijmy, że już we wrześniu śniadaniówka będzie obchodziła swoje 20. urodziny i na tę okazję produkcja przygotowała szereg niespodzianek - m.in. powrót dawnych prowadzących. Jak się okazuje, dodatkowym zaskoczeniem stała się informacja, iż jeszcze w sierpniu na antenie "DDTVN" debiut w nowej roli zaliczą też Małgorzata Tomaszewska i Jan Pirowski. Dziennikarze wypróbują swoich sił jako prowadzący.

"Dzień dobry TVN" z nowymi prowadzącymi. Tak Tomaszewskiej i Pirowskiemu poszło na próbie generalnej

Choć Tomaszewski i Pirowski mają zadebiutować w "Dzień dobry TVN" jako prowadzący dopiero w środę 20 sierpnia, już 14 sierpnia wzięli oni udział w próbie generalnej. Jak poinformował nas nasz informator, dziennikarzom miała ona pójść bardzo dobrze. Poznaliśmy też więcej szczegółów.

Próba generalna wypadła bardzo dobrze. Gosia i Janek świetnie czuli się ze sobą w studiu. Na korytarzach TVN mówi się, że 'góra' jest zadowolona i widzi w tym duecie duży potencjał

- dowiedzieliśmy się od naszego rozmówcy. Przypomnijmy, że zarówno Tomaszewska, jak i Pirowski są już dobrze znani telewidzom "DDTVN". Prezenterka dotychczasowo współpracowała ze śniadaniówką, prowadząc reportaże oraz m.in. format "Projekt Plaża". Pirowski był za to w przeszłości prowadzącym w "Mam talent!", a w bieżącym roku miał już okazję poprowadzić wakacyjne wydanie "DDTVN" wraz z Izabellą Krzan.

Internauci zabrali głos. Nie mogą doczekać się debiutu nowych prowadzących

Pod postem "DDTVN", w którym poinformowano o zbliżającym się występie Tomaszewskiej i Pirowskiego zaroiło się od komentarzy. Telewidzowie podzielili się sporym entuzjazmem. "Najlepszy duet. Już nie mogę się doczekać!", "Świetna informacja, powodzenia!", "Odliczamy dni do nowego sezonu. Będzie się działo!", "Ale się cieszę! Gosiu! Nie możemy się doczekać!", "Ale pozytywna energia! Super duet", "No wreszcie! Super wieści - trzymamy kciuki i czekamy przed telewizorem!" - mogliśmy przeczytać pośród licznych komentarzy.