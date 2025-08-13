Fundacja "Musi Być Dobrze" zorganizowała "Wieczór dobrych mocy" w Teatrze Kamienica. Podczas wydarzenia nie zabrakło wyjątkowych występów oraz aukcji charytatywnych. Zebrani mogli wylicytować zaproszenie na nagrania "The Voice of Poland" i spotkanie z jurorami, trening pilatesu z Beatą Tadlą, spotkanie z Justyną Sieńczyło oraz wizytę za kulisami koncertu Wiktora Dyduły. To jednak nie wszystko. Agnieszka Kaczorowska również zaangażowała się w pomoc dzieciom z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

REKLAMA

Zobacz wideo Pavlović o Kaczorowskiej. Cóż za słowa

Agnieszka Kaczorowska zatańczy z wygranym aukcji. Taka kwota padła podczas licytacji. Szok!

Podczas wydarzenia "Wieczór dobrych mocy" zgromadzeni mogli wylicytować także lekcję tańca z Agnieszką Kaczorowską. Jak udało nam się dowiedzieć, zwycięzca zapłacił za krótki kurs u boku gwiazdy "Klanu" 2800 złotych. To nie był pierwszy raz, gdy Agnieszka Kaczorowska pokazała, że ma wielkie serce. Tancerka wspomaga różne fundacje. Na początku 2025 roku wyraziła swoje poparcie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy robi piękne rzeczy i co roku ją wspieram, i będę wspierać. Bardzo mu współczuję [Jerzemu Owsiakowi - przyp.red.] i empatyzuję, bo wiem, jak można być niesprawiedliwie ocenianym przez ludzi - mówiła tancerka w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

galOtwórz galerię

Agnieszka Kaczorowska zadała szyku na ściance. Na taką kreację postawiła

Agnieszka Kaczorowska przybyła do Teatru Kamienica, gdzie odbył się "Wieczór dobrych mocy". Tancerka była w świetnym humorze i chętnie pozowała na ściance. Kaczorowska pojawiła się w dopasowanym kombinezonie w różowym kolorze. Uwagę zwrócił rękaw w kreacji, który sięgał aż do ziemi. Do całości dobrała buty na wysokim obcasie. Trzeba przyznać, że prezentowała się bardzo stylowo i elegancko. Na wydarzeniu charytatywnym w Teatrze Kamienica pojawili się także m.in. Kinga Zawodnik, Aleksandra Popławska, Maja Klajda oraz Marek Kalita. Więcej na temat stylizacji gwiazd przeczytacie w naszym artykule: Agnieszka Kaczorowska niczym Barbie. Aleksandra Popławska wzięła męża