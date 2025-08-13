Olga Kalicka to jedna z gwiazd "Rodzinki.pl", gdzie gra Magdę, partnerkę Tomka Boskiego (Maciej Musiał). Znamy ją ponadto z "Dziewczyn z Dubaju", "Dziewczyny influencera" oraz "Plebanii". Dziś Kalicka działa nie tylko jako aktorka, ale i zasięgowa influencerka. Świat fleszy jest jej dobrze znany, a co za tym idzie, ma wiele refleksji na temat bycia w tym hermetycznym środowisku.

REKLAMA

Zobacz wideo Zapytaliśmy Kalicką o show-biznes

Olga Kalicka nie czuła się akceptowana? Dziś stoi za "swoją prawdą"

- Przez te lata dużo się w moim życiu wydarzyło - powiedziała nam Kalicka, nawiązując do powrotu do "Rodzinki.pl" po pięciu latach przerwy. - Weszłam na plan z zupełnie inną dojrzałością, bagażem doświadczeń. Dzięki temu zyskała moja postać. Już wiem, co to znaczy być matką - przekazała aktorka, która na ekranie jest mamą oraz w życiu prywatnym. W 17. sezonie serialu będzie skupiała się na sferze rodzinnej. Przyznała, że rozkręcając karierę, sądziła, że "świat jest jej". - Potem były różne wzloty i upadki - dodała. Wspomniała o początkach. - Było dużo lęków, które były związane z brakiem akceptacji, tego czy jestem wystarczająca - powiedziała. - Dziś wiem, że muszę być wystarczająca dla siebie i nie muszę innych zadowalać - podsumowała. - To jest trudne w kontekście mojego zawodu, bo ludzie by chcieli, żebym robiła, jak oni chcą. Moją siłą jest to, że stoję za sobą i swoją prawdą - uzupełniła aktorka.

Olga Kalicka zagrała w ciąży w "Rodzince.pl". Zaskoczyła produkcję

Aktorka zakasała rękawy i poszła w ciąży do pracy! Zagrała w najnowszym sezonie "Rodzinki.pl", kiedy była jeszcze w widocznej ciąży. Patrick Yoka stanął na wysokości zadania. - Najpierw pojawił się pomysł tego, że wraca nasz serial, a zaraz po tym ja się dowiedziałam, że jestem w ciąży. No i był telefon do produkcji: Jestem w ciąży i co teraz? Musieliśmy ten scenariusz zmienić, ale ja mam takie wrażenie, że tak po prostu miało być. Ja wierzę, że w moim życiu dzieje się wszystko tak, jak powinno. Tak to miało być między Magdą a Tomkiem, że oni mieli również spodziewać się drugiego dziecka - przekazała nam Kalicka.