Adam Zdrójkowski jest od początku istnienia "Rodzinki.pl" w obsadzie. Wciela się w Kubę Boskiego, syna Ludwika i Natalii Boskich, tytułowej rodziny. Mamę aktora gra od lat Małgorzata Kożuchowska, która z radością wróciła do produkcji po pięciu latach przerwy. W początkowych sezonach grała u boku dzieci i nastolatków, którzy dziś zasilają grono polskiego show-biznesu z niemałymi sukcesami. Co o znajomości z Kożuchowską powiedział nam serialowy Kuba?
Aktor wyznał nam, że Kożuchowska zachowuje się jak mama jedynie na ekranie. Poza kamerami stawia na luz, dzięki czemu ich znajomość jest bardzo bliska. - Małgosia jest przyjaciółką, koleżanką. Jak byliśmy młodsi to była naszą matulą, ale zawsze miała w sobie klasę, kumpelską energię. Zawsze się śmiała. Uwielbiam śmiech Małgosi - wyznał nam Zdrójkowski podczas eventu promującego powrót "Rodzinki.pl". - Zawsze wprowadzała taki promień - podsumował. Dawniej, kiedy Zdrójkowski był dzieckiem, na planie był obecne opiekunki, które pomagały młodym aktorom w pracy. 17. sezon serialu rusza już jesienią i zobaczymy w nim znane wszystkim twarze w nieco bardziej dorosłej odsłonie.
Aktor zbudował popularność w Polsce nie tylko jako gwiazdor "Rodzinki.pl", ale i "Rodziny zastępczej plus". Później nadeszła pora na pracę prezentera - w tej roli pokazał nam się, chociażby w ostatniej edycji "Must be the music". Poza zajęciami w show-biznesie Zdrójkowski stawia na prowadzenie biznesów. Zainwestował w hiszpańską posiadłość, susharnię i wiemy, że na tym się nie zatrzymuje. - Buduję dom w górach niedługo (...) Góry są piękne, tam można pojechać, kiedy jest słońce i nie ma słońca. Poza tym planuję tam zrobić też studio muzyczne takie na music campy dla artystów, którzy chcieliby odpoczęć ze swoimi producentami, ale jednocześnie gdzieś tam sobie pokombinować muzykę w pięknym otoczeniu - wyjawił nam.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!