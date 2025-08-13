Adam Zdrójkowski jest od początku istnienia "Rodzinki.pl" w obsadzie. Wciela się w Kubę Boskiego, syna Ludwika i Natalii Boskich, tytułowej rodziny. Mamę aktora gra od lat Małgorzata Kożuchowska, która z radością wróciła do produkcji po pięciu latach przerwy. W początkowych sezonach grała u boku dzieci i nastolatków, którzy dziś zasilają grono polskiego show-biznesu z niemałymi sukcesami. Co o znajomości z Kożuchowską powiedział nam serialowy Kuba?

Zobacz wideo Zapytaliśmy Zdrójkowskiego o Kożuchowską

Adam Zdrójkowski ujawnił prawdę na temat Kożuchowskiej. "Zawsze wprowadzała taki promień"

Aktor wyznał nam, że Kożuchowska zachowuje się jak mama jedynie na ekranie. Poza kamerami stawia na luz, dzięki czemu ich znajomość jest bardzo bliska. - Małgosia jest przyjaciółką, koleżanką. Jak byliśmy młodsi to była naszą matulą, ale zawsze miała w sobie klasę, kumpelską energię. Zawsze się śmiała. Uwielbiam śmiech Małgosi - wyznał nam Zdrójkowski podczas eventu promującego powrót "Rodzinki.pl". - Zawsze wprowadzała taki promień - podsumował. Dawniej, kiedy Zdrójkowski był dzieckiem, na planie był obecne opiekunki, które pomagały młodym aktorom w pracy. 17. sezon serialu rusza już jesienią i zobaczymy w nim znane wszystkim twarze w nieco bardziej dorosłej odsłonie.

Adam Zdrójkowski na maksa wykorzystał pięć minut. Dziś jest niezłym biznesmenem

Aktor zbudował popularność w Polsce nie tylko jako gwiazdor "Rodzinki.pl", ale i "Rodziny zastępczej plus". Później nadeszła pora na pracę prezentera - w tej roli pokazał nam się, chociażby w ostatniej edycji "Must be the music". Poza zajęciami w show-biznesie Zdrójkowski stawia na prowadzenie biznesów. Zainwestował w hiszpańską posiadłość, susharnię i wiemy, że na tym się nie zatrzymuje. - Buduję dom w górach niedługo (...) Góry są piękne, tam można pojechać, kiedy jest słońce i nie ma słońca. Poza tym planuję tam zrobić też studio muzyczne takie na music campy dla artystów, którzy chcieliby odpoczęć ze swoimi producentami, ale jednocześnie gdzieś tam sobie pokombinować muzykę w pięknym otoczeniu - wyjawił nam.