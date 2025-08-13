Córka gwiazdy "Klanu" miała wypadek. Czeka na operację

Anna-Maria Stachoń to córka Piotra Cyrwusa, który zdobył popularność dzięki serialowi "Klan". Anna-Maria Stachoń poszła w ślady sławnego taty i również została aktorką. Wystąpiła nawet w tym samym serialu, wcielając się w Edytę Zarębę, game developerkę w firmie Tymona. Aktorka właśnie podzieliła się na Instagramie przykrą wiadomością - miała wypadek. Pokazała obrażenia, a Plotkowi ujawniła szczegóły zdarzenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Ostrowska-Królikowska zawstydzona przez tancerza. Poszło o... "Klan" i chemię na parkiecie

Anna-Maria Stachoń miała wypadek. Pokazała zdjęcia obrażeń

Anna-Maria Stachoń o wszystkim poinformowała na InstaStories. Wrzuciła dwa zdjęcia, na których widać obrażenia. Na pierwszej fotografii można zauważyć siniaki i rany na twarzy, natomiast na drugim - opatrunki na dłoni. Aktorka nie ujawniła, w jaki sposób doszła do wypadku, ale można wywnioskować, że przewróciła się na tory tramwajowe.

"Iron Man Poland to nic... Prawdziwe wyzwanie do szyna tramwajowa na Karmelickiej. Ale podobno lot był spektakularny. A ja mam w sobie dużo akceptacji. Ostatnio myślałam o tym, jak trudno zwolnić. Dzieci, praca, studia - wszystko takie ważne. I nagle wypadek, który zmusił mnie do zmiany trybu. 'Zainspirował' do zastanowienia, co naprawdę jest dla mnie najważniejsze i czemu na tym się nie koncentruję. Jestem wdzięczna nawet za tę lekcję. Owszem - boli jak cholera. Ale widać subtelne sygnały udawało mi się ignorować, więc życie wysłało wersję hardcore" - napisała w opisach na dodanych zdjęciach.

Anna-Maria Stachoń ujawniła szczegóły. Czeka na operację

Mimo że Annę-Marię Stachoń nie opuszcza poczucie humoru, o czym świadczy instagramowy opis, to jednak ma za sobą poważny wypadek, o czym powiedziała w rozmowie z Plotkiem. "Jestem po poważnym urazie, w trakcie leczenia i przygotowań do operacji. Do zdarzenia doszło, gdy koło mojego roweru wpadło w szynę tramwajową. Na razie wolałabym nie podawać więcej szczegółów" - ujawniła. Okazuje się, że aktorka od początku może jednak liczyć na wsparcie medyczne na wysokim poziomie. "Od pierwszych chwil zostałam otoczona świetną opieką w placówkach państwowych i jestem za to bardzo wdzięczna" - podkreśliła.