Sandra Kubicka z powodzeniem łączy wychowywanie syna Leonarda z prowadzeniem kilku biznesów. Cały czas jest głośno o jej matcharni w Warszawie, ale celebrytka nie zwalnia tempa i zamierza otwierać lokale w kolejnych miastach. Postanowiła upamiętnić swoją pracę i zdecydowała się na dwa nowe tatuaże. Wybór jednego z nich spotkał się z mieszanym odbiorem fanów. Ekspert tylko spojrzał na jej tatuaże i podzielił się wnioskami.

Sandra Kubicka pochwaliła się nowymi tatuażami. Mamy komentarz eksperta

Sandra Kubicka relacjonowała wypad na tatuaże na InstaStories. "Niektórzy wyskakują z biura na jedzonko, a ja na tatuaże" - przekazała celebrytka. "Cała ja na jednym obrazku. W garniaku, loafersach, chillera na dziarce, dlatego nie ma co oceniać książki po okładce" - dodała. Gwiazda zdecydowała się na wytatuowanie imienia Leonard na barku. Na tym jednak nie koniec. Na przedramieniu influencerki pojawił się jeszcze jeden napis - "matcha". Zdaje się, że Kubicka od początku wiedziała, do kogo chce się udać, by stworzyć napisy na ciele. Wybrała salon, który specjalizuje się w minimalistycznych tatuażach. "Dla mnie mistrz cienkiej kreski" - zachwycała się modelka.

Tatuaże, a także jakość wykonania ocenił w rozmowie z Plotkiem ekspert, który zajmuje się tatuażem realistycznym i prowadzi własny salon. - Zasadą w tworzeniu tatuażu jest to, że należy dobrać jego rozmiar do możliwości technicznych wykonania, jak również należy brać pod uwagę jego trwałość. Wiąże się to z tym, że tusz z czasem migruje pod skórą powodując jego rozmycie. Jeśli klient decyduje się na tzw. "Fine line-y", musi zdawać sobie z tego sprawę. Ponadto koniecznością jest wybór tatuażysty z doświadczeniem, gdyż nieumiejętne wykonanie może być w przyszłości powodem do niezadowolenia. Dopiero wygojony tatuaż jest wyznacznikiem dobrze wykonanej pracy. Powyższe prace wyglądają bardzo dobrze, kreska jest "czysta", robią dobre wrażenie - ocenił ekspert.

Sandra Kubicka zareagowała na aferę z jej matchą. Jedno ją boli

Sandra Kubicka wydała oświadczenie po serii nagrać na TikTok'u, na których influencerzy kupowali jej matchę, po czym ją wypluwali, wszystko dokładnie nagrywając. "Uważam się za osobę silną psychicznie, która serio potrafi bardzo dużo znieść, ale każdy z nas ma gdzieś swój limit, kiedy słowa zaczynają boleć" - przekazała na InstaStories. "Od jakiegoś czasu internet jest skupiony na mojej firmie, próbując zrobić z niej pośmiewisko. Tu już dawno przestało chodzić o samą matchę, jej kolor, smak czy zapach. Nieważne czy niektórym smakuje, czy nie smakuje tylko to, do jakiej fali wściekłości się to rozwinęło" - dodała. "Uderzając we mnie, uderzacie również w dziesiątki osób, które zatrudniam, które tak samo jak ja się stresują i przeżywają jakby to była ich wina..." - zauważyła. Jak podkreśliła, nie chce już udawać, że jej ją boli i zamierza publikować mniej treści związanych z jej codziennością.