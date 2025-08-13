Życie uczuciowe Marianny Schreiber jest bardzo przewrotne i pełne zwrotów akcji. Po rozwodzie z Łukaszem Schreiberem przez jakiś czas spotykała się z Przemysławem Czarneckim, jednak rozstali się w atmosferze skandalu. Celebrytka niedługo później związała się z Piotrem Korczarowskim, który związek z fright fighterką przepłacił utratą posady asystenta Grzegorza Brauna. Schreiber zabrała partnera do Turcji, gdzie poddała się operacji plastycznej i mogła liczyć na jego wsparcie. Niedługo po powrocie do Polski zaczęły się problemy, a celebrytka zasugerowała, że jej związek z Korczarowskim należy do przeszłości. Jako jeden z powodów zakończenia relacji podawała medialną presję, która negatywnie wpłynęła na związek. W ostatnich dniach sugerowała jednak, że w jej życiu uczuciowym coś się zmieniło. Jak się okazało, to nie nowy mężczyzna, a Schreiber postanowiła wrócić do Korczarowskiego. Powiedziała nam o ślubie.

REKLAMA

Zobacz wideo Schreiber przeszła przemianę od "Top Model". Gojdź mówi wprost

Marianna Schreiber to potwierdziła. Komentuje doniesienia o swoim ślubie

Marianna Schreiber jeszcze kilka dni temu publikowała na InstaStory zdjęcie, na którym można było dostrzec jej dłoń położoną na męskim udzie. Uwagę od razy zwracał błyszczący pierścionek na jej serdecznym palcu. Wówczas celebrytka pisała o "miłości jak z lat 90." i tajemniczo zapowiadała, że wkrótce ujawni tożsamość swojego wybranka. Jak się okazało, to nie nowy mężczyzna w jej życiu, a Schreiber i Korczarowski się zeszli. W rozmowie z Pudelkiem Marianna wyznała, że "po prostu powiedziałam tak", jednak pytana, czy chodzi o zaręczyny, nie chciała zdradzić nic więcej. Zrobiła to w rozmowie z Plotkiem i potwierdziła, że mają w planach ślub. Przy okazji poznaliśmy możliwy termin.

Czekamy na ślub, który odbędzie się po Nowym Roku, ale nie chcę nic więcej zdradzać, bo już się nauczyłam będąc w Internecie, że szczęście lubi ciszę. Będę to ukrywała tak długo jak tylko mogę. Dlatego niczym się nie chwalę

- wyjawiła Plotkowi celebrytka.

Marianna Schreiber stała już na ślubnym kobiercu. To postanowiła ws. unieważnienia ślubu kościelnego

Celebrytka w niedawnej rozmowie z Plotkiem wyjaśniła, że nie zamierza wracać do panieńskiego nazwiska, ale czy rozważała unieważnienie ślubu kościelnego z posłem PiS? O to zapytał ją jeden z internautów, zastanawiając się, czy będzie żyła "w grzechu z kimś nowym". "Nie, nie planuję unieważniać i nigdy tego nie zrobię. Bez względu na to, jakie to niesie za sobą dalsze kroki" - stwierdziła celebrytka.